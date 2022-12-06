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大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位

副刊版 2022/12/06

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近年大熱的行山景點大東山，每到年底都是芒草盛開季節，亦成為不少行山友及拍攝者打卡之地，近日天氣轉涼，不少網民都發布大東山的靚相，成為秋日行山的熱門選擇。

據香港旅發局官方資料，大東山每到秋天就滿山布滿芒

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欄名 : 本地遊

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