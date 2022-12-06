多管齊下 助港青向上流動

立法會早前通過了一項議員議案，促請特區政府盡快制定協助青年向上流動的政策和藍圖。

中共二十大報告對中國現代化建設和民族復興事業進行戰略謀劃，對中國式現代化進程作出全面部署，而青年無疑是現代化建設的重要力量。

中共中央總書記習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會上發表的重要講話，除了對香港未來發展提出4點希望，還指出要「特別關心關愛青年人」，強調「青年興，則香港興」，要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。

行政長官李家超上任後發表的第一份《施政報告》，就青年發展推出不少新舉措，包括在今年內將公布首份《青年發展藍圖》，並由明年起每年舉辦「香港青年節」，邀請社會各界舉行各式各樣活動凝聚青年人，是值得歡迎和支持的。

邁置業安居第一步 增歸屬感

作為本港工商專業界的代表政團，經民聯十分重視青年工作，積極推動青年參與公共事務，很早就設立了青年事務委員會，致力培養青年領袖和政治人才，我們的青委會前主席梁宏正，如今已擔任民政及青年事務局副局長，而現任青委會主席是陸瀚民議員。

多年來，本人和經民聯都曾經就如何協助青年解決「四業」面臨的困難，向政府提出不少建議。在置業方面，當局既要切實增加房屋供應，也應顧及年輕家庭的置業訴求，並為合資格青年家庭提供可租可買的合適住宅等。我們樂見特首宣布，在下個財政年度的賣地計劃再度推出「首置」項目，同時會資助非政府機構租用合適酒店和旅館，改變為青年宿舍，相信有助年輕人踏出置業安居的第一步，增強他們對社會的歸屬感。

教育多元化 鼓勵持續進修

我們也再三促請當局推動教育多元化，將職業及專業教育進一步納入資歷架構，加強與大專院校學位課程的銜接，鼓勵持續進修及終生學習，並檢討各項配套安排；同時，建議當局積極與工商專業界和各院校合作，提供更多實習和在職培訓機會，並讓一些具備條件的行業，盡快建立專業資歷認可機制，為新一代搭建可持續向上流動的專業和事業發展階梯。我們亦支持政府恒常化「大灣區青年就業計劃」，以及繼續透過「青年發展基金」兩個資助計劃，為香港青年提供大灣區創業支援及孵化服務。

此外，特首表示會鼓勵政府不同部門和專業職系組織青年小組，定期舉辦活動，我歡迎這新舉措，並認為可以注入更實質的內容。

本人作為工程業界的議會代表，曾通過不同渠道向當局反映，應注重專業職系年輕公務員的培養傳承，按實質需求適度增加工程專業職系編制，包括增加長期聘用職位，提供相關資歷的培訓及財政支援，為在職青年工程師和助理工程師提供更多培訓機會，讓他們逐漸承擔高級職能，建立合理的晉升階梯，以協助青年工程師向上流動，吸引及挽留人才，確保薪火相傳。