由球星C朗拿度領軍的葡萄牙，明日凌晨的16強賽事將面對瑞士。C朗近期表現低迷，惟葡軍擁有眾多進攻人才，面對擅踢穩守突擊的瑞士，勢上演矛盾之戰。

C朗於今屆世界盃可謂新聞多多。先是於專訪中狠批曼聯，直言感到被背叛，其後更與球隊即時解約，在上場比賽被換出時，又與南韓球員曹圭成發生口角。數據網站Sofascore最近選出分組賽最差11人的陣容，C朗以6.37得分入選。

年屆37歲的C朗，體能及衝刺力已不復當年，在分組賽亦頻頻失機，3戰僅憑12碼取得1個入球，被質疑連把握力也在退化。

分組賽頻失機 把握力受質疑

此外，部分球迷對C朗失去耐性，葡萄牙報章《A Bola》一項調查顯示，70%的讀者認為他應先列後備。C朗在葡萄牙的光環似乎正逐漸褪色。

不過，C朗在葡軍的正選地位看來未被撼動。即使葡萄牙於上仗賽前已穩奪出綫權，在收起多名主力的情況下，C朗仍以正選上陣。來到淘汰賽階段，暫未見主帥費蘭度山度士有收起C朗的迹象。

縱然被質疑的聲音趨增，但向來以爭勝心見稱的C朗，顯然不會受到影響。即使狀態不佳，以他的牽制力，仍是對方守衞不得不防的重點。而且葡軍中前場人才輩出，般奴費南迪斯、貝拿度施華、魯賓尼維斯及威廉卡華路等，掃蕩、控傳及遠射等各司其職，而祖奧菲歷斯在前場的盤扭及創造力，亦能分擔C朗的壓力。

葡萄牙在分組賽的表現出色，首兩場皆取勝提早出綫，第3場多名主將均列後備下，才不敵南韓。球隊的進攻火力毋須懷疑，但後防仍存隱憂。左閘祖奧簡斯路攻強守弱，39歲中堅比比的體力能否支持90分鐘的比賽，亦是一大關鍵。

瑞士穩守突擊 沙基利邊綫發難

面對火力十足的葡萄牙，瑞士料繼續以鮮明的穩守突擊戰術抗敵。一對英超中堅文路爾艾簡治及法比安舒哈，將肩負凍結C朗的重任。中場中格列沙加和費奧拿負責串連攻守，為前鋒比列安保路製造機會；魯賓華加斯和梳頓沙基利擅於在邊路發難，製造傳中球及切入攻門。

翻查往績，雙方在大賽曾5次碰頭，葡萄牙以3勝2負佔優，惟雙方最近一次在歐國聯交手，瑞士以1比0取勝，或可為今仗注下強心針。

作者：劉子瑜

責任編輯：蔡偉強

▲ 葡萄牙——C朗拿度（路透社圖片）

▲ 瑞士——沙基利（路透社圖片）