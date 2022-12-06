狂牛遇黑馬 摩洛哥延續「非洲之光」？

今晚11點先上演摩洛哥對西班牙的16強賽事，作為最後的非洲代表，摩洛哥勢再發揮黑馬本色，迎接狂牛來襲。

薛耶治回歸 新領隊未嘗敗績

今屆摩洛哥於F組以2勝1和首名出綫，陣中核心薛耶治表現出眾，暫交出入球及助攻各一。現效力車路士的他曾在2月與時任領隊夏利賀錫不和，繼而退出國家隊。8月底球隊易帥，由被譽為「摩洛哥哥迪奧拿」的列格古上任，隨即說服薛耶治回歸為國效力。

自列格古上任後，摩洛哥至今未嘗一敗，要不是這名47歲教頭成功帶回薛耶治，相信球隊表現未必如此令人喜出望外。他曾表示摩洛哥參賽並非志在參與，而是要跟歐洲及南美代表在比賽中發揮同樣水平，並要成為一支非常難應付的球隊。

不敵藍武士 洛迪：已完全恢復

如果要形容西班牙分組賽的表現，「虎頭蛇尾」應是最貼切，狂牛兵在「死亡E組」先以7比0大炒哥斯達黎加，繼而1比1賽和德國，最後一場1比2不敵日本，更一度陷入出局邊緣。

中場洛迪卡斯簡迪表示，球隊毋須改變風格，惟對日本一戰下半場首10分鐘出現「崩潰」，讓他們明白一個入球足以致命。但他表明現時大家操練充滿歡樂及決心，亦已從敗仗中完全恢復過來。領隊安歷基則盛讚對手，稱他們在中前場壓迫及攻守轉換很強，戰術亦極具威脅。

摩洛哥今屆賽事暫僅失一球，更只是對加拿大一仗中由阿古特「擺烏龍」，可見防守力不俗，門將耶辛尼保奴亦於賽事中作出14次撲救，對手要攻破大門並非易事。西班牙方面，前鋒莫拉達3場均有進帳，充分反映這名馬體會前鋒大熟大勇，安歷基或如上仗採取「有鋒陣」，爭取比賽中先開紀錄，同時要防範薛耶治以至夏基美後上助攻。

作者：黃懌勤

責任編輯：蔡偉強

▲ 摩洛哥——薛耶治（路透社圖片）