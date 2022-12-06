SpaceX新部門 打造軍用衛星群 行政人員版 2022/12/06 分享： 分享： SpaceX星鏈（Starlink）衛星服務一向以民用為主，該企近日宣布已成立新部門Starshield，將Starlink衛星服務正式擴展至軍用範疇。 綜合外媒報道，Starshield主要負責向政府 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 今日 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 2022/12/05 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 2022/12/05 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 2022/12/02 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 2022/12/02 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 服務 SpaceX