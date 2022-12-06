SpaceX新部門 打造軍用衛星群

SpaceX星鏈（Starlink）衛星服務一向以民用為主，該企近日宣布已成立新部門Starshield，將Starlink衛星服務正式擴展至軍用範疇。

綜合外媒報道，Starshield主要負責向政府

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