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偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行

行政人員版 2022/12/06

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日本近期宣布將放寬無人機的禁令，容許無人機在超出操作員的可見範圍外飛行。

據時事通訊社報道，日本交通部將無人機法例提升至第四級，即允許合格的操作員駕駛符合安全標準的無人機，在其可見範圍外的市區內飛行。但

...

欄名 : 科技新知

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