偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 行政人員版 2022/12/06 分享： 分享： 日本近期宣布將放寬無人機的禁令，容許無人機在超出操作員的可見範圍外飛行。 據時事通訊社報道，日本交通部將無人機法例提升至第四級，即允許合格的操作員駕駛符合安全標準的無人機，在其可見範圍外的市區內飛行。但 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 今日 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 2022/12/05 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 2022/12/05 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 2022/12/02 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 2022/12/02 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 服務 日本 無人機