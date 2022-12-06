港鐵疑「甩卡」 1500乘客路軌撤離 將軍澳綫受阻4小時 專家料涉氣壓連接故障 港聞版 2022/12/06 分享： 分享： 港鐵將軍澳綫昨早繁忙時間疑有列車「甩卡」，在準備駛入將軍澳站時，車卡接駁位置發生機件故障，觸發煞車系統，據悉，港鐵車務控制系統曾顯示列車出現分離狀況。車上1,500名乘客事後需經路軌步行至月台撤離，2 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 業界質疑維修工不足 致事故頻生 今日 業界質疑維修工不足 致事故頻生 港鐵料需罰500萬 將軍澳大塞車 今日 港鐵料需罰500萬 將軍澳大塞車 將藍隧道周日通車 將隧同步免費 今日 將藍隧道周日通車 將隧同步免費 你可能感興趣 業界質疑維修工不足 致事故頻生 今日 01:00 業界質疑維修工不足 致事故頻生 港鐵料需罰500萬 將軍澳大塞車 今日 01:00 港鐵料需罰500萬 將軍澳大塞車 將藍隧道周日通車 將隧同步免費 今日 01:00 將藍隧道周日通車 將隧同步免費 工程 港鐵 消防處 機電署 運輸及物流局 調景嶺 寶琳 意外事故