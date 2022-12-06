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港鐵疑「甩卡」 1500乘客路軌撤離

將軍澳綫受阻4小時 專家料涉氣壓連接故障

港聞版 2022/12/06

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港鐵將軍澳綫昨早繁忙時間疑有列車「甩卡」，在準備駛入將軍澳站時，車卡接駁位置發生機件故障，觸發煞車系統，據悉，港鐵車務控制系統曾顯示列車出現分離狀況。車上1,500名乘客事後需經路軌步行至月台撤離，2

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