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天際100「聖誕歡聚在天際」 聖誕主題美食及打卡位

副刊版 2022/12/07

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聖誕快到，天際100香港觀景台由即日起至2023年1月2日推出「聖誕歡聚在天際」活動，可一起登上393米高空，飽覽360度維港兩岸的景致。Cafe 100 by The Ritz-Carlton,

...

欄名 : 新鮮熱辣

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