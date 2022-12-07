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切忌下巴輕輕

副刊版 2022/12/07

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現代人腦筋轉數快，學一門專業知識無難度，很快上手。但一個人能否在社會立足，不僅靠擁有一門專業知識和學位文憑此類硬件，書本以外的軟件知識亦不可或缺，例如：一個人的信用/可信度（credibility），往往較其是否在行內最優秀醒目更重要。一個人經常下巴輕輕口輕輕、凡事得得得但到最後辦不到，實難以予人有信譽的形象。一個人說話是否具有分量，乃觀乎其是否兌現承諾，否則，恁你事前講到誠意十足、天花龍鳳，承諾不兌現的話，講多都只是廢話。

當然，從下巴輕輕者的視覺出發，會話你知，他們應承對方時，真的有意圖（intention）辦到㗎！墨爾本心理學家Emma Cholakians提醒下巴輕輕之人：喂，應承人之時，要分清自己究竟只是好有誠意的intention？抑或是真正能以行動兌現承諾的commitment？講intention係人都曉，做不到時還搬出當初好有誠意的intention去解釋（掩飾）自己為何兌現失敗，何其難看！

見過太多成事不足又藉口多多的人，永遠有「我唔知呀」、「我都唔想㗎」諸多卸膊藉口，所以經常苦口婆心提醒年輕人：一個人立足社會，都是靠每一件小事情去earn your credibility（贏得信譽），若一早估計自己辦不到，先不要口輕輕應承；一旦作出承諾，就必須做得到。

做人寧願under promise over deliver（低承諾、高效果），也不要over promise under deliver（高承諾、低效果），否則，只會令人失望，印象大扣分。事情做得不夠好可以補救，但失信於人要挽回就十分艱難。信任、信用和信譽，是一個人在社會立足最重要亦是最值錢的品格；下巴輕輕口輕輕者，人家唔聲唔聲，只當此人是扶唔上壁之流而已。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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