這周氣溫濕度驟降，天氣變得既乾又冷。平素氣管敏感，或有新冠後遺症者，更容易誘發或加重咳嗽，好不難受。除常規藥物處理外，人們亦喜歡食療偏方紓緩咳嗽，例如鹽燉橙或西洋菜蜜等。究竟偏方是否人人啱食？

中醫所言肺主一身之氣，這既是指運行身體之氣源於肺，推動五臟六腑運行，同時亦是肺負責氣體進出人體，即所講氣體交換的場所。一旦肺功能失常，其中之一症狀可表現咳嗽連連，包括氣管收縮或阻塞情況，或鼻塞咽癢咳嗽症狀。中醫咳嗽大致可分為4類，包括熱或寒咳、燥咳，及病久所致的肺脾氣虛。

前述的西洋菜蜜，性味偏涼，適合熱咳人士，其分辨症狀見痰黃質稠、咽喉腫痛、口苦咽乾、小便短黃。熱咳尤其見於進食辛辣煎炸物後，伴咽痛初起時，或上呼吸道感染發熱剛熱退後。西洋菜蜜清熱潤燥止咳，若想自己準備，可以西洋菜半斤、蜜棗兩枚、南北杏3錢，清水4碗煮一小時。按喜好加入鷹嘴豆等，味道較鮮味可口。

寒咳人士見咳嗽痰白清稀，或伴見鼻流清涕，小便清長。寒咳多見於平常已有手腳冰冷，喜溫惡寒傾向。建議食療方可以薑蛋湯入饌，方法先煎香雞蛋，加入適量生薑絲微再煎香，加入清水一碗煮滾服用。上方效用溫肺化痰、健脾暖胃，對寒咳有良好紓緩作用。

平常聽見的鹽燉橙，則尤其合適燥咳人士。燥咳者乾咳無痰或痰少，痰稠難以咯出、鼻燥咽乾，好飲清水潤喉。鹽燉橙方法將橙切去上蓋，以筷子輕插橙肉，撒入小量鹽，再蓋上橙蓋後隔水蒸10分鐘。食用橙肉及橙內白絲，加強止咳順氣化痰散結作用。

若銀髮朋友或久咳患者，或可因久咳致虛，體質轉變為肺脾氣虛。症見咳嗽無力、懶言少氣、動則氣喘。食療方可以黑豆柿餅煲粥。方用黑豆5錢、大棗5枚、柿餅一個、白米半小杯、清水5碗。先煲煮黑豆棗及柿餅15分鐘，再加入白米續煮半小時。功效補脾益肺、降氣緩咳。

按季夏天多熱咳、秋燥多燥咳、冬季多寒症或虛症咳嗽，處理要考慮季節天氣狀況，及個人體質因素，用藥或選配合體質的食療，戒食生冷或煎炸辛辣食物，勞逸合宜，此乃止咳不二法門。

▲ 鹽燉橙