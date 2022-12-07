港人悼江澤民 期盼國安家好

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推動支持轉型金融 助邁碳中和
江澤民同志追悼大會昨天上午10時在北京人民大會堂舉行，全港18區多個指定地點安排直播追悼大會，所有政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛3分鐘，以表哀思。
我國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人江澤民去世後，到香港中聯辦悼念的本港居民絡繹不絕，中聯辦門口的獻花處一連幾天排起了長隊，寄託哀思的鮮花堆積如山。
港人猶記得，25年前的7月1日，江澤民在香港會展中心莊嚴宣布：「我代表中央政府，在這裏宣告中國政府恢復對香港行使主權，中華人民共和國香港特別行政區正式成立。」從那一刻起，一國兩制在香港落地生根。
斯人已去，風範長存。港人深情悼念江澤民，追憶他對國家改革開放作出的貢獻；感激他呵護一國兩制、關愛香港居民；欽佩他處理重大問題的大視野、大格局、大手筆，崇敬他的人格魅力和領導藝術。
果斷決策 建立市場經濟體制
作為中共第三代領導核心，從1989年到2002年，江澤民主政13年。這13年是中國從計劃經濟向市場經濟轉型的關鍵時期、也是陣痛時期。
中國的計劃經濟模式，在上世紀70年代末已經顯現出種種弊端；整個80年代，中國人都在「摸着石頭過河」，直到1992年的中共十四大，正式確立「社會主義市場經濟體制」。
「社會主義也可以搞市場經濟」，這個觀點是鄧小平首先提出來的；而將其作為一種制度固定下來，則是在江澤民手中完成。今天回過頭來看，江澤民的這一決策影響深遠，如果內地沒有建立市場經濟體制，就無法大刀闊斧地推進國有企業改革、無法大張旗鼓地發展民營經濟、無法大規模地引進外資，也無法順利加入世界貿易組織（WTO）、從而融入全球經濟大循環。
如果內地沒有建立市場經濟體制，也會深刻影響香港的發展。今天，香港是外資進入內地、內地企業走向世界的「雙向通道」，由於具有「通道優勢」，香港的金融、貿易、航運、會計、法律服務等現代服務業才愈做愈大。今天，我們常說「香港最大的機遇在內地」、「香港最大的支撑在內地」，如果當初內地遲遲不能建立市場經濟體制，內地對香港的支持力度就不會有今天這麼大。
頂住壓力 義無反顧「入世」
江澤民主政期間，還幹了一件影響深遠的大事：他與時任國務院總理朱鎔基聯手，頂住國內外重重壓力，推進中國於2001年成功加入WTO。在此之前，中國的改革開放主要是引進設備、資金、技術、管理經驗，以「開放」倒逼「改革」，改變內地落後的生產方式；加入WTO才讓中國完全融入了全球經濟體系，加入了全球化進程，標誌着對外開放達到了新高度。
現在回過頭來看，加入WTO給中國帶來了巨大好處，「入世」後中國參與全球分工，在全球配置資源、在全球開拓市場，發展的天地愈來愈寬。「入世」20年，中國經濟總量從世界第6位，上升至第二位；GDP全球佔比從2001年的4%，提高到2020年的17%；貨物貿易從世界第6位上升到第一位，服務貿易從世界第11位上升到第二位；中國對外直接投資從世界第26位上升至第一位；2002年，全球500強企業只有11家是中國企業，如今變成了143家；中國還是全球120多個國家的最大貿易夥伴。
內地加入WTO，對香港的影響也是巨大的。內地經濟規模擴大，明顯拉動了香港發展，以金融業為例，截至今年4月，內地企業在港上市達1,370家，佔港交所上市企業總數的53.3%；市值37.6萬億港元，佔港股總市值77.7%。
今天，中國正在推進「制度型開放」，力圖在規則和標準上，完全與世界接軌，這是更高水平的開放；如果沒有當初邁出的第一步，今天的這一步就無從談起。撫今追昔，我們不得不佩服江澤民的寬廣視野，以及中國第三代領導集體的遠見卓識。
韜光養晦 精準把握戰略機遇期
1989年6月接任中共中央總書記的江澤民，可謂「受命於危難之間」：政治風波剛剛平息、西方國家對中國進行全面制裁、外部發展環境很糟糕；後來，又發生了1993年的「銀河號事件」、1996年的台海危機、1999年中國駐南斯拉夫大使館被炸，以及2001年中美撞機事件。
如何處理這些棘手的事件？簡單地好勇鬥狠、以牙還牙，可能會解一時之恨，但會偏離了改革開放的大方向，帶給國家和民族的負面影響可能是全局性、長期性、災難性的。江澤民多次講到，21世紀前20年是我們發展的戰略機遇期，必須牢牢抓住！為了這個大局，他選擇了韜光養晦、避其鋒芒，盡量周旋、爭取時間。
後來發生了「9．11」事件，美國把戰略重心轉向了反恐，從中東到中亞，到處開闢戰場，中國則利用這個相對穩定的時期，以及加入WTO帶來的機遇，一心一意埋頭發展，「悶聲發大財」，把握了戰略機遇期。我們不妨看看今天美國對中國的態度，可以想像，如果美國對中國的打壓提前到20年前，以中國當時的國力，如何承受得了？
如果中美全面對峙在20年前發生，香港對美貿易、香港的國際金融中心地位，都會受到嚴重衝擊。現在看來，江澤民的格局和隱忍，被歷史證明是正確的，造福後世，惠澤香港。
力挺香港 打贏金融保衞戰
江澤民主政期間，中央力挺香港打贏了金融保衞戰。1997年7月，亞洲金融風暴爆發，國際金融炒家曾經三度狙擊港元，他們利用金融期貨手段，用3個月或6個月的港元期貨合約買入港元，然後迅速拋空，致使港幣利率急升，恒生指數暴跌，從中獲取暴利；最危急的時候，香港恒生指數跌破9,000點大關。中央堅決支持香港阻擊金融大鱷的進攻，當時香港有820億美元的外滙儲備，中央政府則有1,280億美元的外滙儲備，兩者相加，總規模居當年世界第一位。這場金融戰最終令國際炒家損失慘重，把香港作為「超級提款機」的圖謀最終破滅。
在2002年慶祝香港回歸祖國五周年大會上，江澤民動情地講到：「香港回歸以來，我每一次來香港，每一次與香港各界人士接觸，都感到非常親切。香港永遠是祖國的一顆璀璨明珠。」江澤民的這句真情感言，流露出對香港的濃濃深情，並為香港的發展感到由衷的驕傲和自豪。
港人感念江澤民同志的偉績，表達無限哀思；港人感恩習近平總書記的關愛，深感中央對香港的重視和支持，是一脈相承的。港人緬懷江澤民同志的功業，寄託深深懷念；也蘊含着對以習近平總書記為核心的中共中央、中央政府之感激，對國家富強和一國兩制美好明天的期盼。
撰文 : 屠海鳴 港區全國政協委員、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授
欄名 : 評論