港人悼江澤民 期盼國安家好

江澤民同志追悼大會昨天上午10時在北京人民大會堂舉行，全港18區多個指定地點安排直播追悼大會，所有政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛3分鐘，以表哀思。

我國各族人民公認享有崇高威望的卓越領導人江澤民去世後，到香港中聯辦悼念的本港居民絡繹不絕，中聯辦門口的獻花處一連幾天排起了長隊，寄託哀思的鮮花堆積如山。

港人猶記得，25年前的7月1日，江澤民在香港會展中心莊嚴宣布：「我代表中央政府，在這裏宣告中國政府恢復對香港行使主權，中華人民共和國香港特別行政區正式成立。」從那一刻起，一國兩制在香港落地生根。

斯人已去，風範長存。港人深情悼念江澤民，追憶他對國家改革開放作出的貢獻；感激他呵護一國兩制、關愛香港居民；欽佩他處理重大問題的大視野、大格局、大手筆，崇敬他的人格魅力和領導藝術。

果斷決策 建立市場經濟體制

作為中共第三代領導核心，從1989年到2002年，江澤民主政13年。這13年是中國從計劃經濟向市場經濟轉型的關鍵時期、也是陣痛時期。

中國的計劃經濟模式，在上世紀70年代末已經顯現出種種弊端；整個80年代，中國人都在「摸着石頭過河」，直到1992年的中共十四大，正式確立「社會主義市場經濟體制」。

「社會主義也可以搞市場經濟」，這個觀點是鄧小平首先提出來的；而將其作為一種制度固定下來，則是在江澤民手中完成。今天回過頭來看，江澤民的這一決策影響深遠，如果內地沒有建立市場經濟體制，就無法大刀闊斧地推進國有企業改革、無法大張旗鼓地發展民營經濟、無法大規模地引進外資，也無法順利加入世界貿易組織（WTO）、從而融入全球經濟大循環。

如果內地沒有建立市場經濟體制，也會深刻影響香港的發展。今天，香港是外資進入內地、內地企業走向世界的「雙向通道」，由於具有「通道優勢」，香港的金融、貿易、航運、會計、法律服務等現代服務業才愈做愈大。今天，我們常說「香港最大的機遇在內地」、「香港最大的支撑在內地」，如果當初內地遲遲不能建立市場經濟體制，內地對香港的支持力度就不會有今天這麼大。

頂住壓力 義無反顧「入世」

江澤民主政期間，還幹了一件影響深遠的大事：他與時任國務院總理朱鎔基聯手，頂住國內外重重壓力，推進中國於2001年成功加入WTO。在此之前，中國的改革開放主要是引進設備、資金、技術、管理經驗，以「開放」倒逼「改革」，改變內地落後的生產方式；加入WTO才讓中國完全融入了全球經濟體系，加入了全球化進程，標誌着對外開放達到了新高度。

現在回過頭來看，加入WTO給中國帶來了巨大好處，「入世」後中國參與全球分工，在全球配置資源、在全球開拓市場，發展的天地愈來愈寬。「入世」20年，中國經濟總量從世界第6位，上升至第二位；GDP全球佔比從2001年的4%，提高到2020年的17%；貨物貿易從世界第6位上升到第一位，服務貿易從世界第11位上升到第二位；中國對外直接投資從世界第26位上升至第一位；2002年，全球500強企業只有11家是中國企業，如今變成了143家；中國還是全球120多個國家的最大貿易夥伴。

內地加入WTO，對香港的影響也是巨大的。內地經濟規模擴大，明顯拉動了香港發展，以金融業為例，截至今年4月，內地企業在港上市達1,370家，佔港交所上市企業總數的53.3%；市值37.6萬億港元，佔港股總市值77.7%。

今天，中國正在推進「制度型開放」，力圖在規則和標準上，完全與世界接軌，這是更高水平的開放；如果沒有當初邁出的第一步，今天的這一步就無從談起。撫今追昔，我們不得不佩服江澤民的寬廣視野，以及中國第三代領導集體的遠見卓識。

韜光養晦 精準把握戰略機遇期

1989年6月接任中共中央總書記的江澤民，可謂「受命於危難之間」：政治風波剛剛平息、西方國家對中國進行全面制裁、外部發展環境很糟糕；後來，又發生了1993年的「銀河號事件」、1996年的台海危機、1999年中國駐南斯拉夫大使館被炸，以及2001年中美撞機事件。

如何處理這些棘手的事件？簡單地好勇鬥狠、以牙還牙，可能會解一時之恨，但會偏離了改革開放的大方向，帶給國家和民族的負面影響可能是全局性、長期性、災難性的。江澤民多次講到，21世紀前20年是我們發展的戰略機遇期，必須牢牢抓住！為了這個大局，他選擇了韜光養晦、避其鋒芒，盡量周旋、爭取時間。

後來發生了「9．11」事件，美國把戰略重心轉向了反恐，從中東到中亞，到處開闢戰場，中國則利用這個相對穩定的時期，以及加入WTO帶來的機遇，一心一意埋頭發展，「悶聲發大財」，把握了戰略機遇期。我們不妨看看今天美國對中國的態度，可以想像，如果美國對中國的打壓提前到20年前，以中國當時的國力，如何承受得了？

如果中美全面對峙在20年前發生，香港對美貿易、香港的國際金融中心地位，都會受到嚴重衝擊。現在看來，江澤民的格局和隱忍，被歷史證明是正確的，造福後世，惠澤香港。

力挺香港 打贏金融保衞戰

江澤民主政期間，中央力挺香港打贏了金融保衞戰。1997年7月，亞洲金融風暴爆發，國際金融炒家曾經三度狙擊港元，他們利用金融期貨手段，用3個月或6個月的港元期貨合約買入港元，然後迅速拋空，致使港幣利率急升，恒生指數暴跌，從中獲取暴利；最危急的時候，香港恒生指數跌破9,000點大關。中央堅決支持香港阻擊金融大鱷的進攻，當時香港有820億美元的外滙儲備，中央政府則有1,280億美元的外滙儲備，兩者相加，總規模居當年世界第一位。這場金融戰最終令國際炒家損失慘重，把香港作為「超級提款機」的圖謀最終破滅。

在2002年慶祝香港回歸祖國五周年大會上，江澤民動情地講到：「香港回歸以來，我每一次來香港，每一次與香港各界人士接觸，都感到非常親切。香港永遠是祖國的一顆璀璨明珠。」江澤民的這句真情感言，流露出對香港的濃濃深情，並為香港的發展感到由衷的驕傲和自豪。

港人感念江澤民同志的偉績，表達無限哀思；港人感恩習近平總書記的關愛，深感中央對香港的重視和支持，是一脈相承的。港人緬懷江澤民同志的功業，寄託深深懷念；也蘊含着對以習近平總書記為核心的中共中央、中央政府之感激，對國家富強和一國兩制美好明天的期盼。

▲ 前國家主席江澤民曾形容香港是「祖國的一顆璀璨明珠」，並指每次接觸香港各界人士，都感到非常親切，圖為香港十八區民政事務處昨日於各區指定地點安排直播江澤民追悼大會，讓市民收看及默哀。（政府新聞處圖片）