兩支亞洲代表日本及南韓一晚內於16強賽事相繼被淘汰，其中日本周一（5日）迎戰上屆亞軍克羅地亞，先開紀錄下被追平，激戰120分鐘打成1比1平手。「藍武士」於互射12碼階段有3人射失，最終未能打破16強止步宿命。

賽後外界不少聲音質疑，日本賽前似乎未有為互射12碼做好準備，領隊森保一對此表示，球隊並非因壓力而敗，而是對方門將有精采撲救。他更指主射12碼人選是讓球員主動請纓，雖然結果未盡人意，但不能抵銷球員的付出。縱然再次於16強止步，但森保一卻認為一眾球員已展示了新時代的來臨，堅信繼續走下去，定必打破高牆。

三笘薰自責灑淚 「4年後重來」

今仗依舊後備上陣的三笘薰於第二輪射失，賽後哭成淚人。他表示於練習中有射入過12碼，於是主動提出操刀，但宴客後就知道「闖禍」。他又稱今仗藍武士絕對有能力勝出，並希望4年後捲土重來。

同樣射失12碼的隊長吉田麻也指，分組賽面對西班牙及德國均能反勝，為隊友表現感到自豪。另一名老臣子長友佑都則稱，日本足球正在成長，一眾球員會克服今次難關，面對下一次機會。

比賽方面，日本先在上半場43分鐘，藉堂安律K角位傳中，吉田麻也門前交予前田大然一射破網，「藍武士」先拔頭籌。雖然禁區內谷口彰悟有越位之嫌，惟經VAR核實後並無越位，故入球有效，日本帶住一球優勢返回更衣室。

下半場55分鐘，克羅地亞憑高空攻勢追平，佩利錫接應洛夫雲傳中，擺脫伊東純也及冨安健洋頭錘破網，追成1比1。法定90分鐘內雙方未能增添紀錄，進入今屆首個加時賽。加時上半場14分鐘，三笘薰由後場引球推進至禁區頂起腳，可惜角度太正中由利華高域救出，未能再度領先。加時下半場雙方互有攻守，惟戰至120分鐘仍維持1比1，需以互射12碼分勝負。

3撲12碼 克軍門將靠本能反應

日本先射下，南野拓實首輪射失，克羅地亞則由尼高拉華錫先拔頭籌。次輪三笘薰操刀亦被克羅地亞門將利華高域救出，波索域再下一城領先兩球。第3輪淺野拓磨終於射入，利華查則中柱彈出，雙方收窄差距。可惜第4輪吉田麻也主射再被利華高域救出，在柏沙歷中鵠下，克羅地亞於12碼階段以3比1擊敗日本，晉級8強，日本則未能打破16強止步的宿命。

利華高域可謂格仔軍晉級英雄，他亦是繼前輩蘇巴錫、葡萄牙的列卡度後，第3位世界盃決賽周單場撲出3球12碼的門將。他指事前未有研究對手射法，主要是靠本能反應，賽後他獲選為今場最佳球員。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 日本於互射12碼階段不敵克羅地亞，首輪射失的南野拓實跪地痛哭，一眾隊友在旁安慰。（新華社圖片）

▲ 克羅地亞門將利華高域救出3球12碼，協助球隊打入8強。（法新社圖片）