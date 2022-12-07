Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元

各大遊戲商今年已先後宣布加價，微軟（Microsoft）近日亦稱，將於明年開始提高Xbox、PC、Steam的遊戲價格，正式加入Sony、Activision和Electronic Arts的加價行列

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