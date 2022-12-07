Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元 行政人員版 2022/12/07 分享： 分享： 各大遊戲商今年已先後宣布加價，微軟（Microsoft）近日亦稱，將於明年開始提高Xbox、PC、Steam的遊戲價格，正式加入Sony、Activision和Electronic Arts的加價行列 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案 今日 QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 2022/12/06 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 2022/12/06 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 2022/12/05 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 2022/12/05 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 科技行業 遊戲 Microsoft XBOX 商業 美元