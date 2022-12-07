QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案 行政人員版 2022/12/07 分享： 分享： 先買後付、電子錢包和二維碼（QR Code）等支付選項近年激增，網絡交易欺詐亦隨之增長。數據分析公司LexisNexis Risk Solutions發表《全球欺詐和身份識別報告》，指出「QR ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元 今日 Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 2022/12/06 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 2022/12/06 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 2022/12/05 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 2022/12/05 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 欺詐罪 罪行 社會民生 科技行業 亞太 QR Code