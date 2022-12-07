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QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案

行政人員版 2022/12/07

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先買後付、電子錢包和二維碼（QR Code）等支付選項近年激增，網絡交易欺詐亦隨之增長。數據分析公司LexisNexis Risk Solutions發表《全球欺詐和身份識別報告》，指出「QR

...

欄名 : 科技新知

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欺詐罪 罪行 社會民生 科技行業 亞太 QR Code

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