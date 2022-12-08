創新科技效率至上　使用一站式數碼銀行提升營商效率

▲ 睿致科技（RAZE）總經理徐聲偉（左）認為效率對公司營運非常重要；中銀香港工商金融部副總經理王浩煇（右）表示中銀香港提供一站式數碼銀行服務非常適合講求效率的企業。

創新科技公司睿致科技（RAZE）主力技術轉移，發掘不同的新技術，更研發出2納米光觸媒結構塗層，將技術應用到商業對商業（B2B）乃至商業對個人零售（B2C）的產品上，實行科研結合生活。創新科技公司尤注重效率，要覷準時機發掘新技術並推出市場，因此需要能提供一站式支援服務的金融夥伴配合他們的營商策略，中銀香港正是RAZE在創新產品及拓展銷售渠道的好拍檔。

疫情期間，防疫用品需求大增，也造就了RAZE深耕光觸媒技術多年後所帶來的商機。要有成功的產品，除了科研團隊的努力鑽研之外，靈活地調整的商業發展方向也非常重要。RAZE總經理徐聲偉（Jason）表示RAZE由B2B走到B2C，箇中的關鍵在於技術產品化以及廣泛接觸消費者。

「我們希望將優質的技術、科技帶給市場，因此積極將科研成果應用在日常生活層面上。」Jason續指，在產品方面，RAZE由解決生活痛點出發，透過光觸媒塗層、口罩、家居或個人防護產品提升生活質素。多元化的產品讓RAZE的客戶群由商業客戶拓展至個人消費者，在建立了一定品牌基礎後，下一步就是拓展銷售渠道，從擴充實體店，到網購平台，目的是接觸更多的消費者，從而提升品牌、產品、技術應用的廣泛性。

即時處理賬目 全天候監察財務狀況

要達至理想的商業目標，保持高效率是非常重要的一環。Jason認為節省內部行政運作的時間，有助員工彈性分配時間處理其他問題，從而提升公司的整體效率。「例如快捷地管理線上及線下多間門市的收付款、輕易調撥資金、出糧，能讓員工有更多時間應對市場上的轉變。」他指一站式及多元化的金融服務能方便日常營運，所以RAZE選用中銀香港，利用其一站式的數碼銀行服務，管理財務的大小事。

中銀香港工商金融部副總經理王浩煇表示，客戶可透過iGTB NET網上銀行及iGTB MOBILE手機網上銀行隨時隨地進行授權、轉賬等操作，時刻掌握公司的財務狀況。至於管理門市收款，RAZE也採用了中銀香港的BoC Bill綜合收款服務，可利用一部終端機在店鋪處理多種支付方式，例如二維碼、微信、支付寶、BoC Pay等。「這個一站式收款服務非常方便，可提供簡單報表，方便整理銷售賬目，有助簡單便捷地了解及分析整體銷售情況。」便捷、多元的收款功能，再配合銷售情況分析的輔助，大大提升了RAZE財務管理的效率。

▲ BoC Bill可以處理多種支付方式，如二維碼、微信、支付寶、BoC Pay等，同時能將賬目整理，有助了解銷售情況。

中銀商聚 助企業掌握商業資訊

RAZE為廣泛接觸消費者，選擇線上線下雙線發展，Jason表示公司會不斷審視成效，包括客戶需求、市場反應和公司的執行能力，並不斷嘗試和調整策略：「在了解客戶需求後，我們會制定客戶體驗流程，然後審視內部的執行計劃。產品推出市場後會觀察市場反應並調整或尋找新的策略。」他以產品營銷為例，在新產品推出市場時，會以A/B Test獲取市場數據分析，如果市場反應不俗時，就會循此方向深化。

除此之外，RAZE也積極考慮拓展海外市場，明年計劃將品牌推廣至東南亞市場。王浩煇回應RAZE的發展計劃時指，中銀香港在企業考慮升級轉型時，會為客戶提供支援，以RAZE拓展東南亞為例，中銀香港提供線上匯款、跨境資金調撥等服務，並在東南亞的設有不同分支機構，可協助企業辦理本地銀行及金融業務。另外，中銀香港最近推出了「中銀商聚」，只要下載手機應用程式，簡單註冊，即可以瀏覽本地、大灣區或東南亞等地的跨境營商及市場資訊、業務分析等豐富內容，幫助客戶拓展海外市場，早着先機。

▲ RAZE除了產品多元化，也計劃拓展東南亞市場，中銀香港同樣能支援他們的拓展大計。

如欲了解更多支援企業的資訊，請瀏覽：www.bochk.com/tc/smeinone.html

（特約）