為本地回收業注入新力量  海塑基金會培訓「綠領新力軍」

上月先後完滿結束的G20峰會及第27屆氣候峰會（COP27），再次揭示重大的氣候危機，警惕全球各國應積極轉用可再生能源、推行減碳及減廢方案，以促進未來實現可持續發展。其中香港於2023年實施垃圾徵費計劃，預期政策將會加速本地廢物管理的發展，並增加對回收業人才的需求。有見及此，一直致力關注氣候危機、回收減廢、公共教育及政策倡導海洋復育的海塑基金會( A Plastic Ocean Foundation)於2021年在擇善基金會資助下，舉辦第一階段「綠領新力軍」培訓課程，期望為本地綠色產業注入新力量，協助產業活化以應對香港未來可持續發展的需要。

▲ （左起）綠領新力軍代表蕭燕嵐、WINCO營運主管蔡展望、新西動力環保公司項目經理蔡承憲、海塑基金會可持續發展經理張德儀及擇善基金會行政總監蘇梅玲出席發佈會。

《青年人回收業就業意向研究》發佈會



本港回收業正面臨從業員老化、擴充及技術轉營、大眾對回收業存在負面印象等難題，使致回收業人手青黃不接，行業發展受限。為此，海塑基金會早前進行《青年人回收業就業意向研究》，並經由發佈會揭示行業實況。研究顯示市民對回收業普遍缺乏認識，並存有既定負面印象，認為該行業只涉基層工種而非專業領域，加上不了解市場潛力、行業架構、業務類型、晉升途徑及發展機會等，而不被列為理想就業選項之一。其中近三成中學生認為回收行業污穢、枯燥及危險，僅兩成家長贊成子女投身回收業，以及只有約一成半老師曾向學生提供回收業生涯規劃的相關資訊。

▲ 海塑基金會早前進行《青年人回收業就業意向研究》，揭示市民對回收業普遍缺乏認識，並存有既定負面印象。

發佈會當日亦邀來海塑基金會可持續發展經理張德儀、綠領新力軍代表蕭燕嵐、WINCO營運主管蔡展望及新西動力環保公司項目經理蔡承憲，進行有關「探討香港回收業現況」的座談會，其中WINCO營運主管蔡展望及新西動力環保公司項目經理蔡承憲均認同香港回收業正值行業人才老化及短缺，因而需求年輕新力軍的加入，目前須進行更多教育倡導及多方協作，以糾正大眾對回收業的誤解和負面印象，從而讓年輕一代真正了解回收業的潛在機遇。

▲ 發佈會當日邀來綠領新力軍代表蕭燕嵐、WINCO營運主管蔡展望、新西動力環保公司項目經理蔡承憲及海塑基金會可持續發展經理張德儀進行座談會。

蔡展望指出：「其實本地回收業的發展潛力很大，尤其近年很多企業和品牌積極履行ESG，由設計、生產、物流，以至回收均着重符合到可持續發展及環保理念，因此當中存在莫大的市場商機及就業機會。再者，市民大眾亦多加關注環保議題，並且選擇具社會責任的品牌或產品，亦促使到回收業的迅速發展，在可持續發展的營商環境中佔據重要的角色。然而，回收業在香港依然面對兩大困難，一是廠房偏遠或租金昂貴，二是較難聘請到年青人。」

蔡承憲亦贊同：「時下的年輕人具備創意思維，亦精通三文兩語、大數據分析及科技的運用，能夠彌補傳統回收業的落後與不足。加上未來垃圾徵費計劃推行後，我們預視到社區內的回收物或會短期內大幅增加，令整個回收產業鏈需求更大量的人才，或需重新調配人力的分佈，以進行廢物回收、篩選、物流管理及公眾教育等工作。」

▲ 蔡展望指出回收業在香港面對兩大困難，一是廠房偏遠或租金昂貴，二是較難聘請年青人。

▲ 蔡承憲認為未來垃圾徵費計劃推行後，社區內的回收物或會短期內大幅增加，令整個回收產業鏈需求更大量的人才，以進行廢物回收、篩選、物流管理及公眾教育等工作。

培育年輕回收專才 發掘回收業就業機會

為解決回收行業人手青黃不接的問題，以及糾正大眾的誤解，海塑基金會在擇善基金會資助下，於2021年12月至2022年11月推出「綠領新力軍」第一階段培訓課程，邀專業人士設計課程、教授和帶領實地考察，令學生了解回收業實際情況，冀助業界吸引新血入行。可持續發展經理張德儀認為：「計劃讓一班抱有環保理念的年青人透過講座分享、工作坊和考察活動，深入了解環保工作和物料再生行業的就業前景、發展趨勢、行業運作、最新技術等。希望計劃能為行業注入新力量，填補從業員的年齡斷層，協助產業活化及達成環境保育的理念。培訓計劃以外，基金會亦持續着力於業界人才配對及政策倡導，例如建議政府應恆常化推行綠色就業計劃的大專畢業生資助項目，加強誘因使私人公司及機構聘用更多有志投身環保回收行業的畢業生，又或多加資助予回收業相關的課程，吸納年青人入行培訓。」完成課程的同學將獲頒受行業認可的畢業證書，對於未來在業內的發展將是一大優勢。

▲ 張德儀認為計劃讓年青人透過講座分享、工作坊和考察活動等，深入了解到環保工作和物料再生行業的就業前景、發展趨勢、行業運作及最新技術。

▲ 「綠領新力軍」透過參觀回收工廠，了解回收業的廢物分類過程，以及如何採用先進的自動化機械操作。

綠領新力軍代表蕭燕嵐分享：「參加『綠領新力軍』培訓以後有很多機會接觸回收街站及參觀回收工廠，顛覆我過往對回收業的負面印象，尤其回收廠不但非常乾淨，亦無散發異味，廢物分類清晰、有條理，更採用先進的自動化機械操作。此外，我亦認識到很多正確的回收知識及方法，轉而教育到市民試行回收的步驟，並且回收前將物資清洗乾淨，從中擔當成社會與回收業之間的橋樑。未來我將會專注於與企業的溝通和回收合作，包括為企業講解可回收的物料及實際操作，從而幫助企業研製可回收的產品及包裝，制定妥善的回收方案，最終達至環保效益，以及促進本地回收業的可持續發展。」

▲ 綠領新力軍代表蕭燕嵐參加培訓後認識到很多正確的回收知識及方法，並擔當社會與回收業之間的橋樑。

▲ 「綠領新力軍」透過培訓接觸回收街站，並教育街坊正確的回收資訊，從而協助提升回收效率。

蔡承憲亦補充：「公司向來歡迎與不同持分者合作，是次與海塑基金會的『綠領新力軍』培訓計劃理念更不謀而合，期望我方為同學提供的行業資訊及街站實習機會，能夠為他們帶來務實的前線訓練及經驗，以鼓勵到年青人加入行業發展，甚至打破行業年齡層偏高的局面及鄉郊廢物回收的缺口。」

▲ 蔡承憲期望公司提供的行業資訊及街站實習機會，能夠為參與培訓的同學帶來務實的前線訓練及經驗，以鼓勵到年青人加入行業發展。

（特約）