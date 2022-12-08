中原精英會Staycation 充電再衝刺

中原精英會鷹會早前舉辦兩日一夜「香港富麗敦海洋公園酒店Staycation」，表揚精英之努力，以及加強交流。

在中原精英會會長陳忠浩安排下，前往香港富麗敦海洋公園酒店享受「宅度假」，又到海洋公園水上樂園

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