中原精英會Staycation 充電再衝刺 地產版 2022/12/08 分享： 分享： 中原精英會鷹會早前舉辦兩日一夜「香港富麗敦海洋公園酒店Staycation」，表揚精英之努力，以及加強交流。 在中原精英會會長陳忠浩安排下，前往香港富麗敦海洋公園酒店享受「宅度假」，又到海洋公園水上樂園 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 代理動向 最新專欄文章 更多 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 2022/12/07 港置連續7年 獲「開心工作間」標誌 美聯襄善舉 為內地視障者送光明 2022/12/06 美聯襄善舉 為內地視障者送光明 中原工作坊 平衡工作與生活 2022/12/05 中原工作坊 平衡工作與生活 美聯徐永成團隊 奪九龍爆數TOP TEAM殊榮 2022/12/02 美聯徐永成團隊 奪九龍爆數TOP TEAM殊榮 中原劉凱棋 獲ERB優異學員獎 2022/12/01 中原劉凱棋 獲ERB優異學員獎 海洋公園 Staycation 中原地產 香港