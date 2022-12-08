樓市曙光初現 反彈大約在春季 地產版 2022/12/08 分享： 分享： 2022年踏入最後1個月，樓價指數正不斷尋底，估計今年樓價跌幅約15%。不過樓價指數是滯後數據，當指數出現反彈時，反映市場的即時成交價已經上揚，買家在市場買到「超筍價」的機會就相對困難了。 估計樓市是否 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 2022/12/07 樓市交投 為何處於膠着狀態？ 二手樓劈價速實力客進場人棄我取 2022/12/06 二手樓劈價速實力客進場人棄我取 黃竹坑區革新 商業「Chill」新星 2022/12/06 黃竹坑區革新 商業「Chill」新星 「白居二」帶動二手住宅成交 2022/12/05 「白居二」帶動二手住宅成交 樓價急跌成交大減 政府宜為樓市添動力 2022/12/01 樓價急跌成交大減 政府宜為樓市添動力 AR 行政 海外物業 世界盃 世紀21 李峻銘 移民 香港