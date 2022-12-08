樓市曙光初現 反彈大約在春季

2022年踏入最後1個月，樓價指數正不斷尋底，估計今年樓價跌幅約15%。不過樓價指數是滯後數據，當指數出現反彈時，反映市場的即時成交價已經上揚，買家在市場買到「超筍價」的機會就相對困難了。

估計樓市是否

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