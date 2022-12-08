朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 副刊版 2022/12/08 分享： 分享： 香港朗廷酒店與Klook聯乘，推出人氣梵高主題住宿，主題客房內設多個特色布置，房內更有增強實景主題裝飾畫及主題投影機，猶如沉浸於梵高印象派藝術氛圍之下。入住會送精美梵高主題禮品套裝，另外更可以$798 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 2022/12/06 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 2022/11/26 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 2022/11/23 西貢海藝術節開鑼 跳島藝遊鹽田梓橋咀洲 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 2022/11/22 水上樂園「星．海探索Glamping」 包早晚餐＋兩天入場及海洋公園門票 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 2022/11/16 新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 酒店 住宿 下午茶 Staycation 藝術館 梵高 Klook