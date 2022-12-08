朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品

香港朗廷酒店與Klook聯乘，推出人氣梵高主題住宿，主題客房內設多個特色布置，房內更有增強實景主題裝飾畫及主題投影機，猶如沉浸於梵高印象派藝術氛圍之下。入住會送精美梵高主題禮品套裝，另外更可以$798

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