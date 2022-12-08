醫生最喜歡也最渴望是甚麼顏色？

不假思索第一時間回應：「藍色！」

因藍色代表跑步、飲茶、上班和良朋共聚（也就是豬朋狗友蛇鼠一窩食飯飲酒的美麗代名詞）。外地回港從機場PCR核酸檢測確診冠毒，自此隔離在家每天做快測，緊張地觀察粗粗第二綫慢慢變淡，終於在第六、七天消失，馬上鍵入網頁申請後，便轉為藍碼，重獲自由！

隔離第一天，醫生十分抗拒，一天二十四小時因在房間成為宅男，實非外向醫生所為。奇怪的是，竟然不難戀上自己的房間，每日三餐有飯餸送到門口，靠電腦已能完成大部分工作，包括開會、講課，甚至看病人，再加上無人騷擾，幾天內更把整個十二月的講課內容整理好，工作得累了，便可躺在舒服的床上睡一睡。一天到晚穿睡褲，開會時最多也是穿件像樣的T-shirt，下身不用理會。

很容易便習慣宅男日子，不用應酬、不修邊幅、不愁飲食，這樣過活也不錯。畢竟要問，優悠宅男是否人生所想所求？轉「藍」後，第一時間到室外跑步，濛濛細雨、涼風撲臉，呼吸着自由空氣，是過大街小巷見到人類真正實在地生活，能用全身感官來經歷這世界、這人生，才算真實，在蝸居靠互聯網去感應這世界並不足夠。

當上七天宅男，感覺不俗，走過大街小巷，比足夠更足夠。