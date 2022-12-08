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香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬

地產版 2022/12/08

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地址：香港仔香葉道44號恒雲國際中心3樓10室

面積：723平方呎

開價：723萬元

呎價：10,000元

賣點：內籠間隔方正，備落地大窗，鄰近港鐵站，同場尚有2個同層09及11室放售，前者叫價733萬元，後

...

欄名 : 拍賣行情

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