香港仔恒雲國際中心723呎 交吉每呎叫價1萬 地產版 2022/12/08 分享： 分享： 地址：香港仔香葉道44號恒雲國際中心3樓10室 面積：723平方呎 開價：723萬元 呎價：10,000元 賣點：內籠間隔方正，備落地大窗，鄰近港鐵站，同場尚有2個同層09及11室放售，前者叫價733萬元，後 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 今日 沙田京瑞廣場2期銀主盤 開價6680萬 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 2022/12/01 上環威勝商廈逾2000呎交吉戶 開價1998萬 石門京瑞廣場2期高層 交吉備裝修每呎叫價8784 2022/12/01 石門京瑞廣場2期高層 交吉備裝修每呎叫價8784 荃灣信義工廈627號單位 一開即售叫價150萬 2022/12/01 荃灣信義工廈627號單位 一開即售叫價150萬 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 2022/11/24 火炭 I Planet地下連閣樓 叫價123萬合初創者 香港仔 香港