推動審議式民主 鼓勵理性論政

國家主席習近平於7月1日發表的講話中，寄語特區政府「切實排解民生憂難，享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂。」民生一直是特區政府重點關注的議題，而民生離不開了解市民的需要，當中最有效的方法，莫過於直接詢問他們；然而，當局的公眾諮詢機制，多年來也被認為未能真正了解市民需要，而社會上圍繞各項議題的討論，則往往政治立場先行，動輒上綱上綫，偏離事件本身。

民生政治化 社會愈趨兩極

事實上，習近平在發表二十大報告指出，要發展全過程人民民主，保障人民當家作主，為此，特區政府務必要找到一個讓市民有序參與、有效了解他們所需所急的方法。

誠然，市民真正需要常常被政治化扭曲的現象，並非香港獨有，近年不少國家也面對類似問題。社交媒體的普及化、回聲室效應的加強，這些都令社會變得愈來愈兩極化、口號化和情緒化。有見及此，全球多個地區在過去幾年也不約而同地加強推行審議式民主（deliberative democracy），希望鼓勵不同立場的市民能夠放下成見，理性地交換意見，了解對方的想法，達成共識。

重追求共識 助減成見免走極端

美國有非政府機構在2020年進行一項實驗，發現在26項民主共和兩黨意見相左的政策上，審議式民主能夠在其中19項政策上顯著減少雙方差異，甚至提升兩黨支持者對另一方的好感。由此可見，這種模式除了能凝聚社會共識，亦能增加各群組之間的互信，審議式民主或許是特區政府了解市民需要的其中一個有效方法。

審議式民主之主要目的，是讓民眾以平等和尊重的方式，就不同社會議題發表意見，並嘗試達成共識。審議式民主強調對話、聆聽和包容，因此為確保溝通的質素，參與會議市民的數量一般不會太多（約12至30人），主辦單位往往亦會為參加者提供一些議題相關的基礎資料，以協助參與者進行理性討論。這與一般常見的公共參與模式（例如提供書面意見）相比，可讓市民有更多機會與其他持份者對話，互相了解各人的觀點；而比起各抒己見的焦點小組，審議式民主的會議不止於停留了解的階段，更着重找出各方可接受而可行的方案，達成共識。這種對共識的追求，能令方案偏向中間路綫，避免由投票而衍生「贏者全取」的情況，令方案有機會走向極端。

基於以上的優點，即使審議式民主費時更長，對市民參與度的要求更高，近年卻有不少地區積極推廣這種參與模式，主要由非政府組織和學術界安排，嘗試擴大人民有序政治參與。

平等坦誠交流 兩常見形式

審議式民主並沒有既定的形式，在鼓勵市民平等和坦誠地交流的前提下，不同地區能夠按照當地的特色和需要，選擇不同的形式。雖然如此，公民共識會議和審議式民意調查此兩種形式是較常見的。

在公民共識會議中，主辦方會從報名名單中，按照性別、年齡、教育程度、社經背景等因素，挑選適合的人參與討論，通常不多於30人一組。會議前，小組成員須先閱讀與議題相關的基本資料，並會獲安排與專家對談，確保他們對題目有深入認識；在討論過程中，參加者會在受過訓練的主持人協助下，與其他成員交換意見，並尋求共識，這有助小組在討論中檢視政策對不同持份者的影響，亦能揭露各群組在該議題上的最大公約數和矛盾，對政策制定者來說，有重要參考作用。

台灣有研究發現，公民共識會議能有效增加參加者對議題的認識，並增加他們對政策的支持度，因此當地自2004年起，便多次有非政府團體就廢除死刑、代理孕母等極具爭議性的題目，舉辦公民共識會議，希望得出更有深度的討論和建議，以獲得政策制定者的關注，並為其出謀獻策。

至於審議式民意調查的概念，與公民共識會議類似，主要透過專家分享及參加者之間的交流，促進對討論議題的認識，並得出具參考價值的建議。不過，審議式民意調查的不同之處是，參加者不需要在會議期間達成共識，而是透過兩次民意調查，了解參加者在活動前後的想法有何改變，透過記錄這些變化，政策制定者能更全面了解社會對此議題的意見和憂慮，從而改善其政策解說工作。澳門有團體於2011年便曾就修改《出版法》和《視聽廣播法》，舉行審議式民意調查，邀請277位市民表達自己的想法。

提高港人論政能力 排解民生憂難

與其他公民參與模式相比，審議式民主更注重給予市民深入了解議題、平等而互相尊重地交流意見的機會，這往往令參加者在過程中更願意放下成見，與立場不一樣的與會者進行一場基於數據和事實的討論。特區政府近年積極透過青年自薦計劃、公眾諮詢會議等措施，鼓勵市民參與政策討論，但在提供更多途徑的同時，他們的論政能力亦需提高。

透過審議式民主，主辦方可以教導民眾如何分析數據和政策文件，引導他們與其他持份者進行意見交流，讓社會上對政策的討論重歸理性。因此，有興趣的團體可考慮在本港就某些具爭議性議題，舉行審議式民主試驗計劃，以實例向社會推廣這種公民參與模式的優點。筆者期盼特區政府可直接試行審議式民主，廣邀青年參與，運用最切合本地的形式，能更有效地切實排解民生憂難，配合國家發展全過程人民民主。

▲ 透過審議式民主，主辦方可以教導民眾如何分析數據和政策文件，引導他們與其他持份者進行意見交流，讓社會上對政策的討論重歸理性。（林宇翔攝）