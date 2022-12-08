世界盃轉瞬間已進行了大半賽事，8強席位全部產生，只要連取3場勝仗，即可捧走大力神盃。趁賽事小休期間，本報先為8強4場比賽作簡單分析。

巴西阿根廷 「克」敵有「荷」難？

克羅地亞對巴西：作為上屆亞軍，克羅地亞在莫迪歷、比列錫及洛夫雲等球員以老帶新下，4場僅失兩球。值得一提是，格仔軍連同上屆在3次互射12碼全部勝出，顯示球隊心理質素甚佳。火力十足的巴西，進攻點極多，不論尼馬、拉芬夏、雲尼斯奧斯及李察利臣等，均具突破及入球能力，上場輕取南韓4比1顯示了其超班實力。

荷蘭對阿根廷：荷蘭在主帥雲高爾的領軍下，晉級過程穩紮穩打，戰術被部分球迷形容為沉悶。然而環顧歷屆冠軍，穩健仍是捧盃不可或缺的元素。前鋒加普大勇大熟，配合卡拉臣及迪比等攻堅，威力不容小覷。阿根廷在美斯出色的表現下過關斬將，惟祖利安艾華利斯、阿歷斯麥亞里士打及利辛度馬天尼斯等綠葉的貢獻，也舉足輕重。

摩洛哥對葡萄牙：摩洛哥可謂8強中最令人驚喜的球隊。先是分組賽中力壓克羅地亞及比利時以首名出綫，再於16強爆冷淘汰西班牙。摩洛哥能否延續非洲奇迹，還看前鋒薛耶治及門將耶辛尼保奴等表現。葡萄牙將C朗拿度列為後備，攻勢更快速直接，小將干卡路取代C朗出任正選，表現一鳴驚人。但如何處理C朗拿度在隊中的角色，仍是主帥費蘭度山度士不得不面對的問題。

英格蘭對法國：英格蘭今屆進攻人才輩出，除哈利卡尼外，布卡約沙卡、菲爾科頓及祖迪比寧咸等年輕球員日趨成熟，然而面對法國強勁火力，以哈利馬古尼及史東斯為首的防綫將面臨極大考驗。衞冕的法國今屆表現霸氣十足，基利安麥巴比入球不斷，加上與基奧特、基沙文及奧士文尼迪比利的配合，足叫任何一隊聞風喪膽。

至於周二（6日）比賽方面，摩洛哥與西班牙激戰120分鐘互無紀錄，互射12碼階段西班牙3輪全「宴客」，令摩洛哥得以晉身8強。

狂牛「洛」馬 3輪12碼全宴客

西班牙全場傳出1,041球，惟無法撕破摩洛哥嚴密防綫。法定90分鐘內雙方「食白果」，隨即上演今屆第2次加時戰。加時雙方均有入球黃金機會，可惜未能把握，結果進入互射12碼階段。

先射的摩洛哥首3輪只有賓朗尼一射被烏尼西蒙救出，西班牙則有沙拉比亞、卡路士蘇拿及隊長布斯基斯輪流射失。至第4輪關鍵一球由夏基美處理得手，帶領摩洛哥參加世界盃以來首度躋身8強。

賽前要求麾下練習射千球12碼的安歷基表示，願意為出局承擔所有責任，並指操刀人選均由他決定，倘再選擇仍不會變。為摩洛哥撲出兩球12碼的耶辛尼保奴則稱，成功的秘訣是運氣和集氣，尤其是感受到球迷巨大支持，令球隊上下充滿力量；賽後這位西維爾門將獲選為今場最佳球員。

作者：劉子瑜、黃懌勤

責任編輯：黃懌勤

▲ 法國—麥巴比

▲ 英格蘭—哈利卡尼

▲ 摩洛哥門將耶辛尼保奴於互射12碼階段撲出兩球，賽後被一眾隊友捧起。（法新社圖片）