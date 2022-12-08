C朗後備小將「戴帽」 葡軍大炒瑞士

昨晨舉行的最後一場16強賽事，葡萄牙憑21歲小將干卡路大演帽子戲法，加上比比、拉菲爾古里路及拉菲爾利亞奧各建一功，以6比1大勝瑞士，8強將硬撼摩洛哥。

葡萄牙今場正選先收起C朗拿度，以效力賓菲加的干卡路，配合祖奧菲歷斯攻堅，行軍快速，攻勢顯得更直接流暢。

干卡路連中三元 C朗獨憔悴

上半場17分鐘，干卡路在左路窄角度抽射近柱入網。33分鐘比比接應般奴費蘭迪斯角球，一柱擎天以頭槌頂入，葡萄牙半場2比0領先。

換邊後瑞士急於追平，防綫暴露更多空位予葡軍。51分鐘，干卡路接應傳中近門撞入。4分鐘後左閘古里路後上建功，將比數拉開至4比0。

瑞士於58分鐘由阿簡治藉角球攻勢射入破蛋，惟至67分鐘，干卡路挑射破網，個人連中三元，加上後備利亞奧於補時階段射入埋齋，協助葡萄牙最終大勝6比1。

干卡路憑此戰出色的表現，成為今屆世界盃首位連入3球的球員；也是繼1958年巴西球王比利之後，在世界盃淘汰賽最年輕演帽子戲法的球員。

葡萄牙大勝後，一眾球員仍在場上慶祝之際，有傳媒鏡頭捕捉到C朗卻獨自返回更衣室，不禁令人懷疑C朗是否因被貶為後備而不滿。主帥費蘭度山度士則強調兩人並沒有不和，並指C朗仍是非常重要的球員，此仗把他先列後備是以球隊利益為先。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 葡萄牙21歲小將干卡路大演帽子戲法，協助球隊以6比1大勝瑞士晉級8強。（路透社圖片）