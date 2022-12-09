智慧工地文化成建造業趨勢 中建香港自主研發智能平台 宣揚SMART SAFETY

香港建造業一向以高效率、建築質素優見稱。要成就香港建造業的長遠發展，除需要優良的建築工程技術及工程專才的精密計算，更需要一眾建築工友的付出，故建造業安全絕不能忽視。隨着香港邁向「工業4.0」時代，本港建造業亦朝「智慧工地」的方向發展，從而提升工地安全。早前，中國建築工程 (香港) 有限公司 (下稱中建香港) 特意舉辦「中建香港SMART SAFETY推廣活動」，宣揚安全智慧工地文化。

有關活動於將軍澳百勝角路中醫醫院項目工地舉行。發展局局長甯漢豪、立法會議員陳恒鑌、勞工及福利局副局長何啟明、建築署副署長李翹彥及一眾嘉賓，在中建香港董事長兼總經理孔祥兆陪同下，攜手宣揚「工地零意外」。此外，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部副部長呂峰更特別以視像出席支持，聯同一眾嘉賓線上線下一同推廣安全智慧工地文化。

▲ 中建香港於將軍澳百勝角路中醫醫院項目工地舉行SMART SAFETY推廣活動。

政府重視業界安全 中建香港積極配合

甯漢豪致辭時表示，發展局在2020年起分階段在不同工務工程合約採用安全智慧工地系統，無間斷監察工地的情況，及早發出預警。中建香港亦積極響應政府倡議，推動安全智慧工地文化，與當局攜手實踐工業零意外。「中建香港多年來在本港參建不同種類的工程項目，同時積極推動創新，為工友提供關愛及智慧化的安全工作環境。」

中建香港董事長兼總經理孔祥兆指中建香港是次舉辦SMART SAFETY推廣活動，除展示公司推動建築科技方面的決心，亦旨在響應政府共建工地安全文化的目標，提倡本港建造業的安全智慧工地文化。「早前我們在香港建造業議會『生命第一』2022大獎及職業安全健康局第23屆『建造業安全大獎』中榮獲佳績，正是對我們建構工地安全文化的鼓勵，肯定公司多年來為保障工友安全和健康的付出。」

▲ 發展局局長甯漢豪（左三）、勞工及福利局副局長何啟明（左二）及建築署副署長李翹彥（右二）在中建香港董事長兼總經理孔祥兆（右三）、常務副總經理黃江（左一）及副總經理張明（右一）陪同下出席活動，擔任主禮嘉賓。

▲ 孔祥兆指中建香港是次舉辦SMART SAFETY推廣活動，展示了公司推動建築科技方面的決心，並提倡本港建造業的安全智慧工地文化。

智慧工地管理平台 集多項功能技術一身

事實上，中建香港特意引進「科技+」為核心戰略之一，透過創新科技加快轉型升級，引領建築工業化潮流，並自2020年起已自主研發「C-SMART智慧工地管理平台」，以打造智慧工地安全及安全管理文化。該平台引入了「SMART SAFETY」系統，集結9項技術，以全面監察及應對潛在安全風險。

平台利用人工智能 (AI) 技術作防火監控及監察工地安全，辨識及分析工人作業的安全性，對違規行為發出即時警報。平台並透過擴增實景 (AR) 技術製作實景圖，掌握重點區域的人員和物資實時動向，施工細節一覽無遺。此外，中建香港又引入無人機作實時安全巡查，控制室人員可透過具網絡廣播系統的流動AI平台，遙距發送實時語音廣播，即時糾正問題。至於高安全風險及限制區域，則設置智能鎖，只有授權工人才能以員工卡開鎖，保障安全及方便管理。平台同時設置無線射頻辨識 (RFID) 移動機械防撞系統，若戴上貼有RFID標籤安全帽的工人，進入危險範圍，會即時觸發閃光及聲響警報。

提升工地效率 強化工友安全意識

此外，平台還涵蓋「幸福工友流動應用程式」，協助工地人員實時掌握工人出勤情況，並通過短片向工友提供安全及防疫培訓。中建香港更推出電子特定工序許可證管理系統，連接「幸福工友流動應用程式」，方便管理人員在平台進行審查及批核工人相關電子許可證。

▲ 中建香港的「幸福工友流動應用程式」已全面啟用，將資訊科技融入工友日常工作，助他們簡化工作流程，為一眾工友建設幸福工作環境和生活。

於SMART SAFETY推廣活動上，大會透過短片分享平台上述功能，並邀請工友代表黃子運分享使用「幸福工友流動應用程式」的體驗。黃子運形容：「應用程式將資訊科技融入工友日常工作，有助簡化工作流程，鞏固工友們的安全意識，減少工作意外發生的機會。」

▲ 中建香港助理總經理邵瑞喆介紹中建香港自2020年起自主研發的「C-SMART智慧工地管理平台」。

（專輯）