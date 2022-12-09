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蘇富比Buy Now網上一口價 手袋及配飾部主管：細手袋保值佔優

副刊版 2022/12/09

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從前提起拍賣行裏出現的拍賣品都是價高者得，但現在有所改變，就以蘇富比拍賣行為例，它們將Buy Now「即時收藏」全球網上業務拓展至亞洲，當中有不少珍貴的Hermes和CHANEL手袋在網上以「一口價」

...

欄名 : Fashion

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