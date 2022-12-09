蘇富比Buy Now網上一口價 手袋及配飾部主管：細手袋保值佔優 副刊版 2022/12/09 分享： 分享： 從前提起拍賣行裏出現的拍賣品都是價高者得，但現在有所改變，就以蘇富比拍賣行為例，它們將Buy Now「即時收藏」全球網上業務拓展至亞洲，當中有不少珍貴的Hermes和CHANEL手袋在網上以「一口價」 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Save The Duck 護生羽絨 2022/12/02 Save The Duck 護生羽絨 Stella McCartney 奈良美智大師出擊 2022/12/02 Stella McCartney 奈良美智大師出擊 Maison Francis Kurkdjian 成家立室 2022/11/25 Maison Francis Kurkdjian 成家立室 FENDI 法式麵包大觀園 2022/11/25 FENDI 法式麵包大觀園 Ralph Lauren 粉紅小馬抗癌22年 2022/11/18 Ralph Lauren 粉紅小馬抗癌22年 手袋 Chanel 拍賣 消費資訊 消費種類 二手市場