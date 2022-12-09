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東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008

副刊版 2022/12/09

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音樂，千變萬化，蕩氣迴腸；與葡萄酒如出一轍，每一口也蘊藏着故事，扣人心弦。許多時，品酒會伴隨Food Pairing，但法國香檳酒莊庫克（Krug）卻認為，Music Pairing似乎來得更有意義，

...

欄名 : Wine

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