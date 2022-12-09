東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 副刊版 2022/12/09 分享： 分享： 音樂，千變萬化，蕩氣迴腸；與葡萄酒如出一轍，每一口也蘊藏着故事，扣人心弦。許多時，品酒會伴隨Food Pairing，但法國香檳酒莊庫克（Krug）卻認為，Music Pairing似乎來得更有意義， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 2022/11/25 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 2022/10/07 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 Henriot是值得等待 2022/07/15 Henriot是值得等待 Macallan M系列 破冰而出 2022/06/24 Macallan M系列 破冰而出 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 2022/06/03 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 香港 日本 法國 倫敦 音樂 東京 紐約 博物館 音樂會 葡萄酒