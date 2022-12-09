康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 地產版 2022/12/09 分享： 分享： 1B座低層A室 實用面積：796平方呎（3房2廳連套房另儲物房） 叫租：2.5萬元 實用呎租：31元 賣點：單邊位，坐擁開揚將藍隧道橋海景致，而且廳及3間房均同方向同景觀，此則備有一間獨立儲物房置於寢區，可作 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 今日 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 今日 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 康城LP10開放式廚房 採光度高 今日 康城LP10開放式廚房 採光度高 你可能感興趣 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 今日 01:00 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 今日 01:00 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 康城LP10開放式廚房 採光度高 今日 01:00 康城LP10開放式廚房 採光度高 香港 LP10