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康城LP10單邊大單位 開揚橋海景

地產版 2022/12/09

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1B座低層A室

實用面積：796平方呎（3房2廳連套房另儲物房）

叫租：2.5萬元

實用呎租：31元

賣點：單邊位，坐擁開揚將藍隧道橋海景致，而且廳及3間房均同方向同景觀，此則備有一間獨立儲物房置於寢區，可作

...

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