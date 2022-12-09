康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明

2B座高層B室

實用面積：712平方呎（2房2廳連套房另儲物房）

叫租：2.6萬元

實用呎租：37元

賣點：呈方正的大廳，加上開放式廚房，突顯兩廳四正寬敞的賣點，而主、次兩房各據一方，間隔分明。其中主人房為套

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