康城LP10開放式廚房 採光度高 地產版 2022/12/09 分享： 分享： 1B座高層C室 實用面積：484平方呎（2房2廳） 叫租：1.75萬元 實用呎租：36元 賣點：屬2房戶型，為開放式廚房格局，廳及主人房分別有露台及工作平台，幾近及膝的窗位，採光度高，單位向東，面向康城區樓群 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 今日 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 今日 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 今日 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 你可能感興趣 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 今日 01:00 康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 今日 01:00 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 今日 01:00 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 香港 LP10