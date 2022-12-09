康城LP10開放式廚房 採光度高

1B座高層C室

實用面積：484平方呎（2房2廳）

叫租：1.75萬元

實用呎租：36元

賣點：屬2房戶型，為開放式廚房格局，廳及主人房分別有露台及工作平台，幾近及膝的窗位，採光度高，單位向東，面向康城區樓群

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