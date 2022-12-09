康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起 地產版 2022/12/09 分享： 分享： 將軍澳區再添租盤新力軍，為上月下旬陸續收樓的日出康城10期LP10，以臨海大單位為其最大賣點，而目前市場約有近60個租盤，月租叫價由1.5萬元起。 由南豐及港鐵發展的日出康城10期LP10，上月下旬已入 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 今日 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 今日 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 康城LP10開放式廚房 採光度高 今日 康城LP10開放式廚房 採光度高 你可能感興趣 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 今日 01:00 康城LP10單邊大單位 開揚橋海景 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 今日 01:00 康城LP10兩廳寬敞 2房間隔分明 康城LP10開放式廚房 採光度高 今日 01:00 康城LP10開放式廚房 採光度高 日出康城 LP10 將軍澳 香港 揚海