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康城LP10近60租盤 叫價1.5萬起

地產版 2022/12/09

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將軍澳區再添租盤新力軍，為上月下旬陸續收樓的日出康城10期LP10，以臨海大單位為其最大賣點，而目前市場約有近60個租盤，月租叫價由1.5萬元起。

由南豐及港鐵發展的日出康城10期LP10，上月下旬已入

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