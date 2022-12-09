童真藝趣體驗 孩子擔當慈善拍賣官

由保利香港聯同Kids'Gallery舉辦的「童真藝趣」課程，結合藝術、學習、體驗、創作、鑑賞、畫展、拍賣與慈善元素。

參與學生在視覺藝術老師的指導下，以超過兩個月時間完成藝術創作，30幅由Kids'

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