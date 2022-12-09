現世代聰明的公眾都拒絕做愚民，他們不僅會在意一間企業有否做壞事，更會留意其合作夥伴、供應商等，也有否做壞事，若有的話，罪名也算到公司頭上。例如：Foxconn當年發生員工嚴重超時加班的問題，關注勞工利益的NGO會到蘋果、Dell、HP等企業抗議，質問他們為何跟不善待員工的供應商合作？是否默許其行為？又或有咖啡店若採用在不公平貿易下交易的咖啡豆，也會受到公眾批評。因此，企業現在也非常關注自己的供應鏈、夥伴鏈。這些也是公關議題，因為牽涉企業形象、聲譽管理、危機管理等問題。大企業會找國際公關顧問公司處理這些事務。

但近年，國際公關顧問公司不僅要顧好顧客的企業形象，他們也許萬萬想不到，竟連自己公司也同樣要面對夥伴鏈的企業形象問題。十一月初，全球超過四百名關心全球暖化環保議題的科學家公開聯署聲明，促請國際公關顧問公司H，不要再為化石燃料企業（如ExxonMobil）效勞，皆因九成的碳排放是來自化石燃料的。其中一名帶頭聯署科學家Delta Merner強調：「你（指H）不能這邊廂站在國際舞台上，說着如何在減少溫室氣體排放上，擔當着重要溝通和談判角色，那邊廂卻同時幫那些化石燃料企業，計劃如何增加化石燃料的製作。」另一間國際公關顧問公司E，也正面臨同樣問題：環保組織Clean Creatives去年召集了超過一百位名人和受影響者聯署，促請E放棄化石燃料企業客戶。而有趣的是，平時教客戶如何應對公關議題的公關大企，當自己變成受公眾議論的主角時，竟然選擇不回應。

除了化石燃料企業外，公眾、NGO、傳媒也會盯實國際公關顧問公司，會否「與惡為伍」，接一些公眾不認同的問題客戶。而顧全自己形象和聲譽的國際公關顧問公司，深知千金難買聲譽好，也會作出慎重考量和權衡，未來將會被更多金錢和形象兩難之局面考起，到底如何處理自家的公關難題呢？拭目以待。