特首李家超說香港要搶人才，但在哪裏搶？如何避免自己的人才被搶走？

中港互吸人才 具互補性

美國自視高，不用搶香港的人才，反而美國有大量華裔科技人才，在美國排華的氛圍下，這些人有一部分可能被香港搶到；近年有不少港人移民英國，但這是基於政治的因素，香港政府也沒必要阻止他們，人各有志，讓這些人跑到一個早已走上沒落之路的國家，有助他們領悟到真實世界的艱難，對他們人生大有教育意義，將來可再定自己的行止，香港何必插手理會？

中國內地早已在港吸納了數以10萬計的人才，但香港歷年以來也有吸引到大量從內地來的新移民，這是正常及有益的融滙，內地與香港都需要更多熟悉兩地情況的人才，這裏有互補性，競爭性不大。

但有一個國家，常會被港人視為搶奪人才的競爭對手，這便是新加坡。這個彈丸小國，就算加上其百多萬的非永久居民，總人口也只是香港的8成多，為何值得我們特別注意？

星成港競爭對手 4大因素

這倒是有幾個原因。第一，新加坡對吸引及挽留外來人才一向積極，宣傳上亦很進取，只要你是新加坡所需要的人才，你大可相信，你會被歡迎。

第二，新加坡的商業人才也許仍比不上香港，但其政府精英雲集，李光耀是公認的世界級政治家，其接班人亦甚具能力，香港在政治人才上真的輸了一大截。政府有高人在，政治不確定因素可減少，對移民有吸引力，就算是其學術界或公共政策評論界，也有馬凱碩（Kishore Mahbubani）此等頭腦與表達力超乎尋常的人物，香港就是找不到。

第三，新加坡是發達經濟體，人均GDP若以市場滙率計，比香港高出25%，若以購買力平價計算，按美國中情局的數據，更高出66%。

第四，新加坡是金融中心，也是航運貿易中心，與香港相似，對香港的人才也有需求，會否大力挖角？

儲蓄率高 生活享受卻遜港

光是看上述因素，似乎新加坡對港是個嚴重的潛在威脅，但我們也需從另外的角度看問題。首先是新加坡的經濟有其獨特之處，其人均收入雖高，但可用作消費的卻大有局限。新加坡之所以有如此高的人均GDP，部分原因是其總儲蓄率在當今天下數一數二，高達GDP的57.5%，意味着資本積累速度夠快，才可支撑到其經濟增長；但高儲蓄率也同時意味着，每生產100元，新加坡的政府與人民加起來才有42.5元用作當前的消費。

反觀香港，每100元的GDP，即時的消費共有77.7元，用市場滙率計，新加坡的人均消費開支只是香港的59%；用購買力平價計，仍是不及香港，只得香港91%的水平。在生活享受或消費量上，新加坡不如香港，難怪不少熟悉兩地的人，嫌新加坡生活較香港為「悶」。

新加坡面對的挑戰卻是十分嚴重的。她有得天獨厚的地理位置，扼守着馬六甲海峽的咽喉，印度洋與太平洋之間的航運，若避開了這海峽，成本便大增。這個地理位置為新加坡帶來巨大利益，但福兮禍所依，懷璧其罪，若中美發生嚴重衝突，美國有很強的誘因要控制着新加坡，不讓中國的運油船經過。

地理得天獨厚 卻增地緣政治隱憂

這會使新加坡左右為難，中國內地加上香港，是新加坡出口市場的27.96%，美國則只佔新加坡出口市場的8.37%，新加坡以外的東盟成員國，加起來也佔26.54%，可見要新加坡完全聽從美國的指揮，是強人所難、違反其自身利益的；但美國有航母，新加坡不可不理會美國，所以她只能兩面不得罪，這策略正確，但不知可利用多久。

中國也明白這風險，所以不但在巴基斯坦及緬甸另建立運輸通道，在陸路上更打通與俄羅斯及伊朗等產油國的關係，但如此一來，新加坡的戰略重要性卻會受損。新加坡的外交平行術雖然高超，但地緣政治的隱憂卻赫然存在，搞得不好，滅國也不能排除，這便解釋到新加坡政府與人民都有強烈的危機感，這對搶人才倒不是有利因素。

在這種態勢下，新加坡當局會否高調地挖走香港的人才？大概不會，因這會得罪中國，違反她的生存策略；會否宣傳自己的吸引力，向世界推銷自己？這倒無傷大雅，誰也不能批評她。

作為香港的競爭對手，新加坡若見到香港陷入困局，會否幸災樂禍？她的精英，格局胸襟，應遠不止此，他們應可看到，香港若是繁榮，對新加坡反而有利，因為成功的香港會對新加坡帶來競爭壓力，鞭策着她要繼續努力。我們大可相信，新加坡的精英會緊盯着香港的發展，並從中吸收經驗與教訓。

同理，港人也應把新加坡視為良性競爭對手，努力提升自己對人才的吸引力。成功的新加坡對香港同樣也是一條鞭子及一盞明燈。

▲ 特首李家超表示要搶人才，而新加坡經常被視為本港搶奪人才的競爭對手。（資料圖片）