從游牧民族習性 看歐美博弈特點

現在人們常說的歐美諸國，如果回溯其歷史，其祖先大都出自古羅馬時期的日耳曼人，代表着日耳曼人不同部落的傳承。雖然現代人一般說到日耳曼人時，常常代指當今的德國人，但實際上，北歐的挪威人、丹麥人、瑞典人、冰島人，西歐的德意志人、奧地利人、瑞士人、英格蘭人（盎格魯－撒克遜人）、荷蘭人、弗拉芒人、盧森堡人都是日耳曼人，其中盎格魯－撒克遜人還進一步擴展成為了加拿大、美國、新西蘭、澳洲4國白人的祖先，實際掌控着這些國家，加上英國一起，組成了當今世界的所謂「五眼聯盟」。

在羅馬帝國時期，這些日耳曼人加上其他的一些游牧民族，都是羅馬人口中的「蠻族」，類似我們中國人對北方游牧民族的稱呼。由於長期生活在山區和水邊，日耳曼人的主要生活方式，是漁獵加一些簡陋的農業；他們也時常劫掠羅馬，如同古時游牧民族劫掠中國一樣。

大約在公元3至4世紀，被漢朝打跑的北匈奴西遷，一路擠壓當地「蠻族」的生存空間，迫使當地生活的「蠻族」，主要是日耳曼人進攻羅馬，尋找新的生存領地。面對大量「蠻族」的同時進攻，已進入衰老期的西羅馬無力抵擋，終於在公元5世紀滅國，日耳曼人和其他「蠻族」成為了西羅馬土地的新主人。雖然這些「蠻族」新主人一定程度上熱心羅馬文化，保留了很多羅馬文化特點，但就其本質而言，他們的真正文化基因，仍然是在漁獵時期養成的。

因為漁獵與游牧的生活方式相近，因此他們與中國北方的游牧民族，在習性上也有一些共通之處。

在中國歷史上，與中原王朝糾葛最深的北方游牧民族，可能首推匈奴，在秦漢兩朝的幾百年時間裏，匈奴一直是中原王朝最主要的邊患，每到秋高馬肥，或匈奴遭遇災禍、食物不足時，匈奴就常常會發兵侵掠中原，搶奪財物、人口，以緩解其內部危機。中原王朝對匈奴也知之甚深，《漢書．匈奴傳》裏，對匈奴的習性有這樣的描述：「利則進，不利則退，不羞遁走。苟利所在，不知禮義。自君王以下鹹食畜肉，衣其皮革，被旃裘。壯者食肥美，老者飲食其餘。貴壯健，賤老弱。」

矛盾外部化 轉嫁自身困難

從中原王朝與游牧民族相處的歷史經驗來看，游牧民族的特點之一，就是內部矛盾外部化。本來遭遇天災，例如大雪凍死牲畜，引起食物不足是內部矛盾，但是游牧民族對這個內部矛盾的反應，是去劫掠中原，獲得財物、食物、人口來度過難關，等於把自己的困難轉嫁予中原民眾。這與農耕為主的漢民族，靠豐年積穀防飢，以度過荒年的方式完全不同。中原民族的方式是自己的問題靠自己解決，度過災荒主要靠平時的積蓄和準備；游牧民族的方式，則主要靠劫掠轉嫁。

今天的美西方，同樣具備內部問題外部化的特點，例如美國尼克遜政府為了避免過多消耗手頭黃金，宣布將黃金與美元脫鈎，是對全世界的公然毀約，引起了全球金融的劇烈動盪和大通脹，但美國完全沒有在意他國的反應和困難，一意孤行，時任美國財政部長約翰康納利（John Connally）有句名言「我們的美元，你們的問題！」，就是美國轉嫁困難的最佳註解。

苟利所在 懶理規則道德

游牧民族的特點之二，就是「苟利所在，不知禮義」。匈奴人基本不受漢人禮義廉恥一類的道德觀念約束，幹甚麼不幹甚麼的唯一衡量標準，就是是否有利益。有利益，殺人放火也可以；沒利益，要禮義何用。

今天的美西方，雖然滿口自由民主人權，但實際行動上卻基本遵循「苟利所在，不知禮義」的游牧民族特點，例如為了顛覆伊拉克政府，美國不惜用一小管粉末的謊言製造正當性；為了打擊中國，美國毫無根據地發起了貿易戰、科技戰等針對中國的惡意攻擊；為了拉攏沙特阿拉伯，在美國宣稱要讓沙特王儲穆罕默德成為「賤民」後，又聲稱沙特王儲享有外交豁免權。總之，事實證明在利益面前，美國是不拿規則、道德當回事的。

俄烏戰爭膠着 美歐齟齬頻生

游牧民族的特點之三是：「利則進，不利則退，不羞遁走」。簡單說就是有利就一哄而上，不利則一哄而散，撤退逃跑都是沒問題的。對這個特點，《漢書．匈奴傳》裏還有個解說：「其攻戰，斬首虜賜一卮酒，而所得鹵獲因以予之，得人以為奴婢。故其戰，人人自為趨利……故其逐利，如鳥之集；其困敗，瓦解雲散矣。」就是攻戰時搶到的東西、抓到的俘虜都屬於自己，因此有利可圖，所以戰勝有利時，大家像飛鳥啄食一樣衝過來，遇到困難或失敗、無利可圖時，隊伍就難免瓦解。

這個特點與今天的美西方也類似，例如支持烏克蘭對抗俄羅斯，最初美西方可能認為俄羅斯很難抵抗美西方強大的壓力，很快就會失敗甚至投降，因此一呼百應、積極軍援烏克蘭；可是當俄烏之戰陷入泥潭，短期看不見勝利的希望，支持烏克蘭變成了長期財政負擔後，美西方的態度就發生了明顯變化，美國和歐洲之間因為各種問題齟齬不斷，各方對於支持烏克蘭的態度，也愈來愈曖昧，近期不斷有聲音要烏克蘭與俄羅斯通過談判解決爭議，已經差不多完全放棄了最初的立場。

西方抗疫早躺平 任病毒淘汰弱者

游牧民族的特點之四是：「壯者食肥美，老者飲食其餘。貴壯健，賤老弱。」這個特點與中國文化幾乎完全相反，中國文化要求敬老愛幼，先賢孟子曾經闡述他的理想：「五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣；雞豚狗彘之畜，無失其時，七十者可以食肉矣。」在中國文化裏，好吃的好穿的要先給長者，不是給壯健者，照顧好長者生活，才是最重要的。

這個特點表現在本輪新冠疫情裏，就是中國和西方的防疫結果大相徑庭：西方是早早躺平，任由病毒淘汰弱者，醫療水平最高的美國，新冠病死者超過100萬；反觀醫療水平不如美國、人口數倍於美國的中國，死亡人數僅5000多。

美西方的行為特點，有其文化根源，了解文化源頭相近的游牧民族習性，一定程度上可以作為理解美西方行為邏輯的參考。

▲ 美西方最初一呼百應、積極軍援烏克蘭，但當俄烏之戰陷入泥潭、支持烏克蘭變成長期財政負擔後，美西方的態度就發生明顯變化。（路透社資料圖片）