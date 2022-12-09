Apple強化加密功能 保護iCloud數據 行政人員版 2022/12/09 分享： 分享： 蘋果（Apple）對用戶儲存於伺服器上的數據，都會作出端對端加密，但就不包括短訊、聯絡人及其他私隱數據的備份，所以蘋果仍可獲得備份內容。為強化用戶的個人數據保護，蘋果宣布將對用戶iCloud數據進行加 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 今日 黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒 QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案 2022/12/07 QR Code欺詐 成亞太最常見支付騙案 Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元 2022/12/07 Xbox PC Steam遊戲 明年起加至545港元 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 2022/12/06 偏遠地區送貨佳音 日本寬無人機市區飛行 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 2022/12/06 SpaceX新部門 打造軍用衛星群 Apple 黑客 iCloud