Apple強化加密功能 保護iCloud數據

蘋果（Apple）對用戶儲存於伺服器上的數據，都會作出端對端加密，但就不包括短訊、聯絡人及其他私隱數據的備份，所以蘋果仍可獲得備份內容。為強化用戶的個人數據保護，蘋果宣布將對用戶iCloud數據進行加

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