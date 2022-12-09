黑客藉梨泰院慘劇 向南韓IE用戶播毒

Google安全威脅分析小組（TAG）近日發布一篇新網誌，指朝鮮黑客在今年10月利用微軟IE（Internet Explorer）瀏覽器的零日漏洞，在首爾梨泰院萬聖節「人踩人」慘案的文檔植入惡意軟件，

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