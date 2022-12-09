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巴西體能佳 鋒綫銳利「克」敵

國際版 2022/12/09

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8強另一場賽事克羅地亞對巴西今晚上演。克羅地亞剛激戰120分鐘艱苦晉級，而巴西上仗於半場已鎖定勝局，下半場予人「收韁」留力之感。兩隊的體能狀況，或成今場重要分野。

克羅地亞在上屆奪亞主力成員莫迪歷、波索域及比列錫等的帶領下，今屆演出仍然穩健，連同上場對日本，4場比賽僅失2球。此外，球隊抗壓能力甚強，連同上屆暫共4場踢至加時，其中3次需互射12碼，格仔軍均悉數勝出。

格仔軍苦戰晉級 老將消耗大

然而克羅地亞的出綫過程絕不輕鬆。最後一場分組賽苦戰下以0比0迫和比利時，才得以次名晉級，上場16強對日本更踢足120分鐘，對於多名已年過30的主力而言，體能負擔不小。

而巴西晉級過程則清風送爽，分組賽首兩場連勝後已穩奪出綫資格，第3場收起多名主力下才以0比1不敵喀麥隆。上場16強對南韓，半場已遙遙領先4比0，下半場亦收起尼馬、雲尼斯奧斯等主力，連3號門將韋華頓也有機會落場入替艾利臣比加，可見球隊保留充足體力應付今場賽事。

此外，森巴兵團雖有前鋒加比爾捷西斯及後衞阿歷斯迪尼斯早前因傷緣盡今屆賽事，但整體實力依然雄厚。除了尼馬缺陣兩場上仗復出即入波外，後備席有安東尼、加比爾馬天尼利、般奴古馬雷斯及丹尼爾艾維斯等具相當級數的球員，皆可成主帥泰迪今場變陣「克」敵的重要棋子。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

克羅地亞8強硬撼巴西，球隊加緊操練備戰。（法新社圖片）

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