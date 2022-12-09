世界盃8強戰今晚上演，打頭陣為11時上屆亞軍克羅地亞迎戰巴西（見另文），緊接凌晨3時由球王美斯帶領的阿根廷硬撼荷蘭。賽前荷蘭領隊雲高爾出口術，稱美斯無球在腳時不懂防守，將成為橙衣軍團的優勢和機會。

經過缺乏說服力的分組賽表現，荷蘭於16強以3比1擊敗美國，當中右翼衛杜費斯交出一入球兩助攻，上仗當選最佳球員可謂實至名歸。這名效力國際米蘭的26歲球員，如能保持狀態，對阿根廷而言是個危險人物。

雲巴士頓點名 添巴凍結美斯

兩軍對上一次交鋒為2014年世界盃4強，法定120分鐘打成0比0平手，最後荷蘭於互射12碼不敵阿根廷無緣決賽。當時同樣由雲高爾掌帥，對於兩軍再次於世界盃舞台交鋒，雲高爾先讚揚美斯可創造機會，但稱這位阿根廷隊長無球在腳時卻不懂防守，「這將會是我們的優勢和機會。」

名宿雲巴士頓亦指，不懂防守的美斯就有如打少一人，故應當作弱點進攻，他更點名後衞祖利安添巴負責凍結美斯，稱只要美斯表現欠佳，對手的實力就會大打折扣。

惟曾與美斯在巴塞隆拿並肩作戰的法蘭基迪莊卻表示，美斯一直在場上帶來改變，根本沒有辦法可阻止，並稱要以團隊方式才可封鎖美斯。

阿根廷上場2比1險勝澳洲，場上3大馬天尼斯可謂主宰比賽結局。後衞利辛度馬天尼斯及門將達米安馬天尼斯，比賽尾段力挽狂瀾，頂住對手狂攻保住勝局。

但前綫的拿達路馬天尼斯卻險成罪人，後備入替多次門前失機，未能及早鎖定勝局。惟拿達路馬天尼斯的經理人表示，此子一直打止痛針作賽，對於今屆賽事仍顆粒無收仍保持冷靜。預料今場前綫將續由祖利安艾華利斯擔正，這位曼城前鋒上仗取得士哥，有望獲得重用。

球隊有驚無險晉級，美斯表示全隊展示出應有的表現，並為勝利感到無比高興，更稱「如今已踏前一小步。」

史卡朗尼：榮幸與雲帥交手

阿根廷領隊史卡朗尼賽前先向雲高爾「笠高帽」，稱球員年代效力拉科魯尼亞時，對方已經是巴塞隆拿主帥，「現在能跟他交手是我的榮幸。」他又指麾下已逐漸上力，並認為即使荷蘭現在未如昔日般悅目，但卻發揮出其長處，這場8強戰是由兩隊交織的美麗球賽。

正如史卡朗尼所言，阿根廷表現確實漸入佳境，安素費南迪斯上仗已搶得正選，相信他的傳送能力有望帶來更多建樹。荷蘭前鋒迪比上仗亦有進帳，或如他所言可貢獻更多，配合另一鋒將加普可為橙衣軍團擺脫「悶波」之名。面對老謀深算的雲高爾，美斯能否帶領一眾隊友更進一步，將會是場有趣的較量。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 阿根廷—美斯

▲ 荷蘭—雲高爾