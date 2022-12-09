Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化

很多年前我曾主持過一個教電腦的電視節目，到現在街上還有人叫我Dr. Wong，還要再加上一句「我細細個已經喺電視睇你㗎啦」。印象如此深刻，皆因「砌（PC）機」是不少香港人（特別是男孩子）的重要童年回憶

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