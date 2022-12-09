Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 行政人員版 2022/12/09 分享： 分享： 很多年前我曾主持過一個教電腦的電視節目，到現在街上還有人叫我Dr. Wong，還要再加上一句「我細細個已經喺電視睇你㗎啦」。印象如此深刻，皆因「砌（PC）機」是不少香港人（特別是男孩子）的重要童年回憶 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 2022/12/02 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 2022/11/25 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 2022/11/18 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 2022/11/11 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 2022/11/04 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 聖誕節 電玩手遊