港大金冬雁：港可多行一步 入境0+0

近日內地發布防疫「新十條」，引起不少盼望通關的市民關注。有專家指目前香港已有條件實施「0+0」入境檢疫，可將新冠視作流感應對。

對於與內地通關，醫衞局冀能盡快與內地「互聯互通」，又指本港疫苗通行證政策將

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