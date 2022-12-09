港大金冬雁：港可多行一步 入境0+0 港聞版 2022/12/09 分享： 分享： 近日內地發布防疫「新十條」，引起不少盼望通關的市民關注。有專家指目前香港已有條件實施「0+0」入境檢疫，可將新冠視作流感應對。 對於與內地通關，醫衞局冀能盡快與內地「互聯互通」，又指本港疫苗通行證政策將 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 確診密接者隔離入境快測 今減至5天 今日 確診密接者隔離入境快測 今減至5天 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 今日 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 成人第三針 今可預約打復必泰二價 今日 成人第三針 今可預約打復必泰二價 你可能感興趣 確診密接者隔離入境快測 今減至5天 今日 01:00 確診密接者隔離入境快測 今減至5天 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 今日 01:00 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 成人第三針 今可預約打復必泰二價 今日 01:00 成人第三針 今可預約打復必泰二價 疫情 疫苗 香港大學 流感 疫苗通行證