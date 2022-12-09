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確診密接者隔離入境快測 今減至5天

疫情未見頂 社交距離措施續延2周

港聞版 2022/12/09

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本港疫情升溫，連續兩日確診破萬。醫衞局副局長李夏茵表示，檢視過去近兩個月數據，發現大部分染疫的密切接觸者於檢疫第5日已確診，而接種疫苗劑數對確診時間無明顯影響，宣布今起放寬隔離及檢疫要求，確診及密切接

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