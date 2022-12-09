確診密接者隔離入境快測 今減至5天 疫情未見頂 社交距離措施續延2周 港聞版 2022/12/09 分享： 分享： 本港疫情升溫，連續兩日確診破萬。醫衞局副局長李夏茵表示，檢視過去近兩個月數據，發現大部分染疫的密切接觸者於檢疫第5日已確診，而接種疫苗劑數對確診時間無明顯影響，宣布今起放寬隔離及檢疫要求，確診及密切接 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 今日 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 成人第三針 今可預約打復必泰二價 今日 成人第三針 今可預約打復必泰二價 港大金冬雁：港可多行一步 入境0+0 今日 港大金冬雁：港可多行一步 入境0+0 中疾控：無徵狀感染者 毋須治療 今日 中疾控：無徵狀感染者 毋須治療 你可能感興趣 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 今日 01:00 新症突破1.4萬 疫歿按周升逾1成 成人第三針 今可預約打復必泰二價 今日 01:00 成人第三針 今可預約打復必泰二價 港大金冬雁：港可多行一步 入境0+0 今日 01:00 港大金冬雁：港可多行一步 入境0+0 疫情 新冠肺炎 疫苗 防疫措施