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Mikiki‧卓爾廣場「KAKAO FRIENDS韓遊假期」 人氣角色陪你玩轉韓遊熱點

行政人員版 04:00 2022/12/09

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香港有唔少韓迷，黛安聽聞，新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki為大家準備咗一系列韓遊主題活動，風靡韓國嘅人氣卡通角色KAKAO FRIENDS，會以全新旅遊主題「KAKAO FRIENDS韓遊假期」登陸Mikiki與屯門卓爾廣場。本月商場仲會聯乘韓國觀光公社香港支社（KTOHK），展示至新至潮觀光熱點與冬日節目主題展覽，以及聯同旅行社推出精選旅遊優惠。

公關姊妹話，人氣主角Ryan會喺Mikiki地下中庭歡迎大家，陪你暢遊近6米高嘅「Ryan暢遊N首爾塔」、情人必去嘅「Apeach心鎖橋」等；卓爾廣場地下中庭則變身成為釜山長林浦口景區，設3大打卡主題場景，包括「Apeach風車小屋」、「Neo & Frodo港口公園」及「Ryan & Choonsik休憩站」。

The Point會員憑指定積分及即日電子貨幣消費滿指定金額，可免費換領KAKAO FRIENDS拉鏈收納袋、便攜式耐熱水樽、Choonsik環保購物袋及Little Ryan & Little Apeach U型頸枕；Ryan更會喺12月指定日子驚喜現身，與粉絲近距離接觸打卡㗎。

本文轉載自《晴報

Mikiki

Mikiki

卓爾廣場

卓爾廣場

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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