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盡快升到管理層

行政人員版 04:00 2022/12/09

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有研究顯示，香港企業的高級管理和行政人員的工作滿意度，較中下級員工高。我認為這基本上是個偽命題，因為即使不做研究，也會得出「想當然」的結論。高級管理人員和行政人員的工作層次較高，視野較闊，工作自由度也較大，而且薪水高得多，工作滿意度自然較高。

但研究指近一半（49%）「高級管理和行政人員」及28%「中層經理和初級員工」表示滿意自己的工作，就有點意外。高級職員有超過一半不滿意工作，可見愉快打工的難度。在我經驗中，9成中下層職員都不滿意自己的工作，但研究指仍有28%滿意，也有點意外。

我打工的時候，幾乎一入行便知道自己不適合做中低層工作，因為我為人比較粗疏，又不太聽話，很難做一個低級職員的模範生，我也認為那些工作很難有滿足感。所以我當時的目標是盡快升上管理層，這才能發揮自己的長處。

但如果目前的工作也做不好，便很難升職，惟有加倍努力，減少出錯。而且一有機會，便嘗試做責任以外的工作，讓上司甚至老闆明白我能勝任更高級的工作，於是我幾乎每年升職，用了7年時間便上了管理層，後來在工作中也獲得更好的成績，也更有滿足感和成就感。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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