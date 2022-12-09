Fusion Bank推「借住先」分期貸款 實際年利率低至1.17厘*兼享400港元回贈^

年底節日氣氛帶動消費意欲，但卻撞着交稅季節，如果希望有更充裕的現金流作消費、旅遊或投資等用途，可考慮稅季特有的超低息稅貸，其中虛擬銀行的2022稅貸優惠值得留意。Fusion Bank（富融銀行）推出限時特惠「借住先」分期貸款，計埋利息折扣，實際年利率可低至1.17% (包括利息折扣)*，兼賺HKD400現金回贈^及30日免息免供#優惠，到出年2月先還都仲得！

由即日起至2022年12月26日，輸入邀請碼「HOLIDAY」成功申請HKD100,000或以上「借住先」分期貸款，先可獲得HKD400現金回贈^，再獲低至55折減息券，實際年利率可低至1.17%*；提取貸款額達HKD100,000至HKD149,999，由提取貸款日起首30日內所產生的利息將獲豁免及無需供款，即首次還款期可延遲至2023年2月！

立即申請「借住先」分期貸款：https://fusionbank.onelink.me/AIUz/d91j492b

如何獲得減息折扣券？

Fusion Bank客戶凡成功申請「借住先」分期貸款及獲批貸款金額HKD100,000或以上，可獲4張不同利率折扣減息券及30天免息免供減息券#。每張減息券的有效期為派發當日起的30天內。過期未使用的減息券將自動失效，並不獲補發。

如何獲得30日免息免供#優惠？

至於貸款額為HKD100,000至HKD149,999的客戶，若使用65折疊加首月免息免供的減息券，用於還款期數24期。該客戶的首個還款日將會被延長至由貸款首次提取日起計的2個月後，而首個月内所產生的利息將獲豁免；客戶無須於提取貸款後首1個月内進行還款。

如何申請Fusion Bank「借住先」分期貸款？

1) 下載Fusion Bank App，點擊「貸款」，在「借住先」分期貸款點擊「申請/詳情」並按「即時申請」

2) 填寫申請的貸款額及還款期數

3) 輸入指定邀請碼「HOLIDAY」，即時獲得審批結果 （無需證明文件+）

Fusion Bank「借住先」分期貸款提供靈活還款期，有3至24期可選，以及更大貸款額度，可高達月薪18倍，而且申請手續費全免，最方便是全程可於Fusion Bank App上辦妥，極速批核，現金即時到戶，幫你輕鬆靈活應對不同狀況！

立即申請「借住先」分期貸款：https://fusionbank.onelink.me/AIUz/d91j492b

*實際年利率1.17%是根據貸款額 HKD1,000,000、還款期12期，包含75折減息券為例計算（如未包括75折減息券，則實際年利率為1.56%）。實際年利率是採用香港銀行公會所載的有關指引計算，並已被約至小數後兩個位。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出已包括所有適用的利率、手續費及收費。受條款及細則約束。

^成功申請「借住先」分期貸款及獲批貸款金額HKD100,000或以上，可獲HKD400現金回贈。

#貸款額HKD100,000至HKD149,999可使用65折疊加首月免息免供的減息券，用於還款期數24期。如客戶使用該減息券提取貸款，該客戶的首個還款日將會被延長至由貸款首次提取日起計的2個月後; 該客戶在首個月内所產生的利息將獲豁免；客戶無須於提取貸款後首1個月内進行還款；及享受對應的利率折扣。

成功申請「借住先」分期貸款及獲批貸款金額HKD100,000或以上，可獲4張不同利率折扣減息券及30天免息免供減息券。每張減息券的有效期為派發當日起的30天內。過期未使用的減息券將自動失效，並不獲補發。

+只適用於信貸額為HKD250,000或以下；如客戶提供的資料未能確認，可能需要提交適用的證明文件。

受條款及細則約束，詳情請瀏覽Fusion Bank網頁。

借定唔借？還得到先好借！

（特約）