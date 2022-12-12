【ESG聚焦】構築安全高效綠色建築  環保示範工程展現碳中和願景

▲ 孔祥兆表示，集團將總結O•PARK2項目減碳經驗，進一步加強綠色低碳建造技術研發和推廣應用，助力實現碳達峰、碳中和目標。

綠色建築及減排近年成為業界趨勢，作為主要建造業承建商，中國建築國際集團有限公司（下稱「集團」）致力推動綠色建築，在規劃、設計、施工、調試、裝修、管理、運作及維修等各範疇促進可持續發展，旗下中國建築工程（香港）有限公司（下稱「中建香港」）負責的多個示範項目亦取得綠建環評（BEAM Plus）認證。早前，集團踏出探索香港碳交易發展的第一步，通過香港交易所碳交易市場Core Climate完成首筆碳排放抵消交易，為實體經濟企業參與碳市場打開先河，獲港交所頒發「香港國際碳市場碳中和貢獻優秀企業」。

中國建築國際集團有限公司執行董事兼副總裁、中國建築工程（香港）有限公司董事長兼總經理孔祥兆表示，集團一直積極推動可持續發展，早已主動披露履行社會責任的情況，並逐步提升至較全面的可持續發展相關披露，為香港企業先鋒。「我們的可持續發展願景為『創建世界一流及可持續的國際建築及基建投資企業』。在可持續發展方針方面，我們致力於嚴格遵守業務所在地的法律、法規及相關政策，秉承『綠色發展』行動精神，『以人為本』的管理方針，『安全質量優先』的施工方案，積極參與社會公益維繫良好睦鄰關係，為各持份者創造最大價值。」

▲ 中國建築國際獲香港交易所頒發 「香港國際碳市場碳中和貢獻優秀企業」。

制定可持續發展路綫 探索碳交易發展

因應中國3060「雙碳」目標及香港2050年碳中和目標，集團在年內進行了大量相關工作，包括發表可持續發展路綫圖、成為「氣候相關財務披露工作小組」（TCFD）支持機構並着手進行氣候情境分析、在項目試行碳中和施工，以及發掘綠色金融及碳交易機遇。

▲ 集團完成並公布可持續發展路綫圖，包括具體的目標和務實的行動，並將每年檢視可持續發展目標，期望與各持份者共同邁進可持續發展未來。

在備受關注的碳市場發展，中國建築國際成為香港交易所碳交易市場Core Climate首批碳交易企業之一，並首次為公司設計、建造、運營一體化的O•PARK2購買24,389噸碳信用作碳抵消，成為全國首個在施工期內實現碳中和的項目，對香港乃至全國建築業探索碳中和道路具有重大意義，因而獲港交所頒發「香港國際碳市場碳中和貢獻優秀企業」，以表彰集團在促進香港碳交易發展的貢獻。

▲ 中國建築國際通過香港交易所碳交易市場Core Climate，成功為O•PARK2購買碳信用，並作碳中和抵消。

▲ 中國建築國際成為香港交易所碳交易市場Core Climate首批碳交易企業之一，並完成首筆碳排放抵消交易，為實體經濟企業參與碳市場打開先河。

2021年12月，集團成為中國建築業首家支持TCFD的機構，按照TCFD建議的框架探索氣候變化風險因素，圍繞管理、策略、風險管理、指標和目標四個領域，與集團的投資決策及風險管理體系有機融合。「我們已修訂可持續發展政策，以強化包括用水和森林資源與能源管理，以及完善環境和社會責任事宜的內容。集團未來將繼續推進低碳發展和科技賦能的策略，並考慮在可持續發展政策中更深入體現。」

選擇低碳建材 應用再生能源

在推動建造業減碳方面，孔祥兆表示，團隊積極減低施工過程產生的碳排放，承擔減排責任，同時推動產業鏈採用更低碳環保的建築物設計與建築材料。「具體而言，對建築物營運期間的碳排放，可透過設計綠色建築以改善能源效益，及使用可再生能源發電來減排，至於施工期間採用低碳建材、應用可再生能源和地盤電氣化等，可減低隱含碳排放。」

▲ 項目採用市場上可提供的低碳建材，例如原料高達100%回收再造的鋼筋。

集團旗下子公司及員工眾多，如何做到向同一目標邁進。孔祥兆表示，集團秉承「精築幸福 創領潮流」的企業文化，以7個可持續發展方針，即「合規、綠色發展、以人為本、安全優先、質量優先、供應鏈管理、社區關懷」為指導。「集團透過此政策加強內部溝通，確保所有員工均明白集團在可持續發展各方面的管理政策，並以此為基礎，建立和執行符合營運當地情況的工作指引和具體措施。」

▲ 2021年11月，集團獲得香港建造業議會「可持續金融認證計劃」的認證，成為首批獲認證的16家機構之一。

在社會層面，企業業務營運取之於社會，自當回饋社區，參與公益，惠澤睦鄰。孔祥兆說：「我們透過行業發展和參與公共政策作出貢獻，例子有集團在香港的『關愛社會』義工分會，自2019年6月在香港成立以來，已有超過2,100名義工參與活動。另外，一群熱心的專業員工組成『居有所葺』隊伍，為有需要人士安裝防滑扶手、檢查水喉、清潔隔氣等。」

設可持續發展委員會 為董事局建言獻策

企業管治方面，集團深明良好的企業管治與ESG表現息息相關，一直以來均致力提升管治水平。集團由董事局領導，其負責制定集團的整體策略，監督業務發展、業務表現及管治有效性。而董事局轄下設可持續發展委員會，負責就相關事宜向董事局提出建議。該委員會更設有小組委員會和工作組，包括營運管理小組委員會及合規與風險小組委員會等，負責制定相關管理政策及具體措施，落實執行並定期向董事局滙報。

談到如何持續深化及提升低碳轉型及實現可持續發展目標，孔祥兆表示集團會繼續推廣低碳環保施工、優化企業管治、建設人才隊伍、推動創新科技，改善民生、服務社群，把握綠色及可持續發展的潮流，引領行業以至價值鏈上各方及各持份者，共同邁向可持續的未來。

首個碳中和施工項目 業內代表性綠色工程

香港特區政府宣布2050年前實現碳中和，中建香港全力響應目標，積極推動減碳工作，以有機資源回收中心第二期（O•PARK2）作為首個碳中和施工試點項目，以香港綠建環評「BEAM Plus v1.2」鉑金級為設計標準，從設計、選料、項目建造、運營保養等階段降低整個建築生命周期的碳排放，引領建造業邁向低碳轉型。

▲ 作為全國首個施工期碳中和示範項目，O•PARK2致力從設計、選料、項目建造、營運保養等各階段降低建築的碳排放。

獲評低碳關懷建築 經驗有助行業轉型

作為全國首個在施工期實現碳中和的工程，O•PARK2憑着準確追蹤及計算項目施工期的碳排放，獲得唯一的「低碳關懷建築（過程）標籤」，且一舉得到最高級的金級（碳中和）評級。

提到工程達到碳中和的關鍵，孔祥兆指出，現時大部分建造業承建商都比較着重建築物營運期間的減碳，行業對於施工期間碳中和的探索較少，因此整個供應鏈，無論在採購還是施工等階段，相關低碳建築材料及技術的選擇不多。「我們期望以O•PARK2作為示範工程，試行建造業超低碳施工技術，並深入研究及總結其減碳經驗之可複製性，再通過推廣旗下各適用地盤開展可持續發展轉型，進一步助力中建香港穩步推進集團可持續發展戰略。」

▲ O•PARK2是全香港首個應用了基於CCUS技術的二氧化碳礦化養護混凝土固碳磚的設施項目。與同強度傳統混凝土磚塊相比，每立方米的固碳磚可減少61公斤二氧化碳排放。

（特約）