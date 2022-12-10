第五屆「中移動香港行山節」 首次加入NFT元素  帶領全城加入「運動元宇宙」

由中國移動香港 (CMHK)與中國香港旅行遠足區會聯合主辦，第五屆「中移動香港行山節」於上星期日圓滿舉行。為配合「十大行山路線 十八區一起行 全港動起來」的主題，主辦單位特別挑選了10條行山路線，邀請全港18區超過2,000市民一同參與。今年行山節另一亮點是首次加入NFT元素，還推出極具收藏價值的NFT獎章，讓大家可以在從忙錄的生活中走進「運動元宇宙」，享受行山樂趣。

行山節強勢啟動 望帶來更多正能量

第五屆「中移動香港行山節」早前於太平山頂舉行啟動禮。往年因疫情關係，活動規模需配合防疫政策有所規限，但今年隨着各項防疫措施放寬，社會生活開始復常向好，主辦單位特別舉辦聲勢浩大的行山節，除覆蓋線路比歷年來更多更廣外，今次活動更吸引了逾2,000人參加外，亦是參加人數最多的一年。主辦單位表示，希望透過今次大規模的活動，邀請18區市民一同「行」「動」，為香港帶來更多的正能量，一同把香港推向更好方向。

▲ 左起: 活動籌委會聯席主席暨行政會議成員高永文醫生 GBS JP、活動籌委會聯席主席暨中國移動香港董事長李鋒博士、及活動籌委會聯席主席暨中國香港旅行遠足聯會會長馬正興醫生 BBS

此外，主辦單位宣布，為了將「中移動香港移山節」打造成每年一度的國際盛事，同時向海外推廣香港行山活動，由下年開始，活動將會定於每年12月的第一個星期日舉辦「香港行山節」，更會預留部份名額予海外旅客一同參與，讓海外遊客能預早規劃有關行程，吸引更多旅客來港參與活動，讓香港的大自然美境得以推廣至世界各地，從而振興香港旅遊業。

▲ 獅子山路線

精選10條享譽國際行山路線 首次打造「運動元宇宙」

為了讓大眾可以一邊行山，一邊發掘香港不同的人文歷史故事，今年「中移動香港行山節」特別挑選了10條行山路線包括太平山路線、龍脊路線、萬宜地質路線、獅子山路線、紅花嶺 – 沙頭角(上擔水坑)路線、梅窩奧運徑路線、大欖圓墩路線、城門郊野公園路線、荔枝窩路線及大東山路線等，當中有不少更獲得國際媒體推薦和國際文化組職認證。

中移動香港行山節「十大行山路線」詳情: https://l.mylinkapp.hk/WN2K

一如往年，大市民眾不單可以透過線上線下參與活動，今年參加者還可以透過 MyLink 手機 App參加「CMHK Hiking」NFT 活動，首2,500 位完成太平山路線的合資格 MyLink 用戶，可即時獲發MyLink「CMHK Hiking」NFT 獎章一枚，先到先得。其餘9 條路線，每條路線首500 名完成的參加者亦可獲得「CMHK Hiking NFT」限量獎章一枚，每一枚都極具收藏價值。

活動詳情請瀏覽: https://l.mylinkapp.hk/m9kw

隨着數碼科技發達，各種數碼產品令我們的生活也變得愈來愈忙碌，因此，「中移動香港移山節」希望能透過今次盛大的行山活動，喚醒大家的運動細胞，提醒一眾都市人，記得在忙碌的生活中偶爾停下腳步，細心欣賞香港獨特的天然資源，尋回平衡的生活。

▲ 欖圓墩路線

（特約）