亞洲多元資產   瑞銀資產管理如何助投資者開拓機遇？

隨著區內國家紛紛開關，亞洲經濟正逐漸重拾正軌。瑞銀資產管理的投資解決方案團隊認為亞洲可憑藉三大優勢，為投資者創造增長及收益機會。

1. 哪三個優勢支持著亞洲市場的投資前景？亞洲有甚麼值得留意的投資故事？

受惠於結構性趨勢 - 亞洲的中產階級不斷壯大，支撐著當地消費模式的轉變，一批半導體、硬件和電子商務行業的新興領導者亦隨即冒起。而人口結構有變，亦支持商品和服務需求。



捕捉潛在超額回報機會 - 相對於成熟市場，亞洲整體在分析師研究覆蓋率、資金流和成交的效率較低，容易出現價格錯配的情況，有利投資者尋找出一些被低估或尚未被發掘的機遇。



開拓潛在收益來源 - 部分亞太區高股息有望提供較高收益和防禦力，在不同經濟周期下表現相對較好。與美國相比，亞洲的企業債券提供了吸引的風險/回報特徵。舉例說，在通脹升溫的環境下，亞洲房地產投資信託基金（REITs）能提供相對穩定的潛在收益。此外，自2021年市場調整以來，亞洲股票市盈率重回6年前的低位，高收益債券的息差更處於歷史高位，反映亞洲風險資產的估值已處於相當吸引的水平。



值得一提的是，部分東盟國家是能源和商品價格高企的受惠者，印尼和馬來西亞是區內兩個商品淨出口國，當地政府的商品收入一直強勁增長，印尼更擁有龐大的內需經濟，有助於抗衡外圍經濟放緩。自近年進行改革後，印尼也可望從日益多元化的環球供應鏈中受惠。

2. 目前最看好亞太區內哪個地區/行業？

瑞銀資產管理的投資解決方案團隊較看好澳洲債券。澳洲的利率週期與美國不同，澳洲家庭對按揭利率走高也更加敏感，使澳洲難以大幅加息。

團隊也增持了亞太區內成熟市場的高息股，在不明朗的環境下高息股可提供穩定性，並使投資組合更加平衡。相對於歷史數據，目前高息股的價值頗具吸引力，而且在經濟放緩之際傾向有較好表現。

3. 瑞銀資產管理的投資解決方案團隊對亞洲經濟的看法如何？

由去年開始，歐美經濟增長放緩成為了拖累亞洲經濟增長的主要因素。然而，我們注意到亞洲已出現復甦苗頭。一方面，中國推出多項穩定及刺激措施以恢復增長動力。另一方面，由於壓抑已久的消費需求正被釋放、區內通脹相對普遍處於低位，以及商品價格有利商品出口國，使部分東盟經濟體也出現復甦跡象。

4. 為何以多元資產方式投資於亞洲市場更具優勢？

亞洲是一個相當豐富多元的投資市場，區內各個經濟體的商業周期、政策及制度迴異，不同資產類別的特性及表現也不盡相同。透過多元資產方式投資於亞洲，相信有助投資者提升投資組合的風險調整後回報，是駕馭目前波動市場的方法之一。

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5. 亞洲多元資產投資包含投資房地產投資信託基金（REITs）市場，究竟亞洲REITs市場有甚麼投資機遇？

亞洲房地產市場的整體前景，將取決於環球通脹壓力和全球經濟環境走向。無可避免地，央行加息將對亞洲REITs的股價造成影響，而行業的收購活動也會面對更高的借貸成本。

如果通脹持續居高不下，央行的緊縮政策或會超過其經濟增長速度，並削弱投資者對於房地產資產的需求。但是，我們認為亞洲REITs市場相對上仍甚具優勢，例如日本和新加坡的融資成本仍然相對吸引，相信有望吸引資金。隨著經濟漸漸從疫情中復甦過來，亞洲的租賃市場可望保持韌性，而實際的復甦程度則因不同市場而異。

隨著經濟重啟，員工漸漸返回辦公室工作，使辦公室成為房地產市場的焦點。當中，我們看到新加坡和首爾的辦公空間最為緊張，其核心地區的租金可望增長 。

由於國際地緣政局持續緊張，投資者正在四處尋找安身之所，而新加坡、澳洲及日本的REITs市場則被視為避風港， 其REITs市場可望獲得資金流入。與全球市場相比，新加坡REITs的估值目前變得昂貴，但在經過一輪調整後，澳洲REITs正浮現吸引力。至於日本零售和酒店業的REITs，則可望因為開關而出現改善。

總括而言，身處在波動持續及通脹升溫時期，投資者一方面要做好防風措施，同時要保住購買力。亞洲多元資產投資不單帶來多元化的增長，也有望為投資者提供相對穩定的潛在收益機會。

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(特約)