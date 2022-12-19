保柏環球健康狀況指數報告顯示  港高級行政人員普遍精神壓力偏高

香港人生活節奏急速，加上疫情以及外圍經濟不明朗等因素持續，無疑令港人的生活壓力持續增加。有調查發現，本港逾6成半高淨值人士包括企業的高級行政人員於過去12個月曾有情緒或精神困擾，近乎所有（98%）受訪者認為需要改善工作與生活平衡（Work-life Balance）；而超過8成受訪CEO更表示，計劃為自己或家人購買額外的私人醫療保險，從而獲得更全面的心理健康支援和度身訂造的保障。

本港逾9成半CEO有精神健康問題

保柏環球於今年進行了一項調查，探討高淨值人士日常生活和工作的健康狀況，透過收集並分析他們的健康指數，了解其未來一年生活和工作上的轉變和挑戰。

報告顯示，近乎所有任職行政總裁（CEO）的受訪者（96%）均承認過去12個月曾出現精神疾病症狀。不過，最令人擔憂的是7.2%的受訪高淨值人士曾有傷害自己或他人的念頭，遠高於去年的4.5%；而CEO的情況尤為嚴重，數字高達12%。

與保柏環球在全球其他地區的同類調查相比，儘管本港過去12個月曾出現精神疾病症狀的高淨值人士數目明顯低於全球平均數（89%），但結果足以反映香港高淨值人士，特別是高級行政人員的心理健康普遍存在危機，情況不容忽視。

近4成CEO每周工作逾60小時

調查亦探討高淨值人士的各種憂慮，以及對情緒和身體健康的影響。（見下圖）

無可否認，社會環境和日常生活的變化所帶來的壓力可能使港人更加重視Work-life Balance。然而，雖然幾乎所有受訪高淨值人士（98%）均認同需要改善Work-life Balance，但約9成人（89%）在過去一年仍有超時工作情況，當中37%的CEO更每周工作超過60小時。

來年或出現高級行政人員離職潮

由於沉重的工作壓力對身心健康的影響變得明顯，不少受訪高淨值人士積極透過各種方法紓緩壓力及改善Work-life Balance，例如嘗試培養新興趣或學習新技能（18%）及劃分上下班時間（15%）。

不過，值得留意的是，在透過不同活動減壓的同時，部分受訪高級行政人員亦考慮以更直接的方式解決問題，包括改變現有工作模式，甚至離開現職崗位。報告顯示，37%的CEO計劃在明年改變現有工作情況，包括轉換工作崗位、成為自由工作者，藉此減少工作時間，又或是離職或提早退休；而分別有13%的CEO甚至計劃離開香港，或遷移至另一個國家或城市（10%），從而改善Work-life Balance，確保身心健康。根據上述結果，預料有關情況將令本港出現新一輪高層離職潮。

逾8成本地CEO尋求額外醫療保障

關注到高級行政人員的心理健康，以及為應對可能出現的人才流失，超過6成受訪CEO認同面對嚴峻的心理健康挑戰，企業應把僱員的心理健康和福祉作優先考慮，而46%的受訪CEO更明言，期望其所屬企業能增加僱員福利預算，為員工的心理健康提供適切的支援。

在公司政策以外，部分受訪CEO表示，期望保險公司能提供相應的支援服務，而85%受訪CEO更透露計劃在明年為自己或家人購買額外的私人醫療保險，令身心得到充足保障。

而基於他們對身心健康的高度關注，這些CEO除了期望相關醫療保險計劃在預防疾病、維持或改善客戶整體健康和福利上投放更多資源（27%），並同時覆蓋客戶及其家人（21%）外，在輔助治療方案以至個人化客戶服務亦有較高的需求。

（特約）