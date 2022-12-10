新一批綠置居 明年首季揀樓售$75萬起

【同場加映】新一批綠置居，將於明年第一季揀樓，房委會已於周四（8日）進行攪珠，以決定申請者揀樓的先後次序，而攪珠號碼已悉數上載房委會網頁，而首10個號碼分別為48、21、96、75、74、10、83、

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